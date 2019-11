ZMC noue un partenariat avec CommentSold





CommentSold, Inc. (« CommentSold » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que des filiales du fonds de capital-investissement ZMC ont investi dans la Société. Les conditions de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Fondé en 2017 par son PDG Brandon Kruse, CommentSold est un fournisseur de premier plan d'une technologie de commerce social multicanaux et de services gérés pour les détaillants-boutiques en ligne. La Société fournit tout un éventail de services facilitant le commerce ? comme la prise, le paiement et l'exécution de commandes, des outils de vente en direct et des analyses ? proposés par l'entremise d'une plateforme SaaS propriétaire qui permet à ses clients de vendre sur les plateformes sociales et les applications mobiles. M. Kruse continuera d'exercer le poste de PDG de la Société.

« L'investissement de ZMC permettra à CommentSold de continuer à offrir des services, un support et une technologie de premier ordre à sa communauté grandissante de revendeurs », a déclaré M. Kruse. « CommentSold bénéficiera de la participation active et du leadership de ZMC alors que nous continuons de développer notre clientèle, d'améliorer notre technologie et d'élargir notre gamme de produits. »

« La plateforme de commerce de CommentSold permet à une toute nouvelle génération de commerçants de se développer en ligne. M. Kruse a constitué une équipe remarquable qui offre à ses clients des résultats et des niveaux de service significatifs », a affirmé Andrew Vogel, directeur associé et coresponsable des investissements chez ZMC. « Impressionnée par la croissance et la position dominante de la Société, ZMC s'est engagée à soutenir les investissements de CommentSold dans les services et la technologie. L'investissement dans CommentSold est conforme à l'orientation thématique de ZMC sur la technologie et les services externalisés et essentiels bénéficiant de la tendance persistante à déplacer en ligne la publicité et le commerce », a ajouté M. Vogel.

Weil, Gotshal & Manges LLP et Evercore ont agi en qualité de conseiller juridique et de conseiller financier de CommentSold, respectivement. Lowenstein Sandler LLP a agi en qualité de conseiller juridique de ZMC.

À propos de ZMC

ZMC est un grand fonds de capital-investissement composé d'investisseurs et de cadres expérimentés qui investissent et gèrent un groupe diversifié d'entreprises dans les médias et les communications. Fondé en 2001, ZMC a une philosophie de placement axée sur la création de valeur opérationnelle motivée par des thèmes d'investissement ciblés, une vaste expertise sectorielle et de solides partenariats avec des cadres de l'industrie et opérationnels. ZMC approche ses investissements en collaboration avec des équipes dirigeantes et a accumulé les succès dans la création active de valeur pour ses sociétés en portefeuille. ZMC investit actuellement à partir de ZMC II, L.P. www.zmclp.com

À propos de CommentSold

CommentSold est une plateforme de commerce social qui modernise la manière dont les commerçants interagissent avec les acheteurs en ligne, notamment en organisant des événements commerciaux en direct et en gérant les activités de détail du quotidien avec la facturation automatique, l'analyse des ventes, des données clients, ainsi qu'une gestion des stocks et des commandes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 15:50 et diffusé par :