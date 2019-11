Des conférences inspirantes pour plus de 25 000 jeunes partout au Québec!





QUÉBEC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui et jusqu'au 22 novembre, plus de 25 000 jeunes du primaire à l'université des 17 régions du Québec recevront la visite d'un entrepreneur de leur communauté dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l'école. Une activité qui rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

Au total, près de 450 entrepreneurs passionnés partageront leur aventure humaine d'entreprendre lors de conférences gratuites dans les établissements d'enseignement pour sensibiliser les élèves et les étudiants et les encourager à réaliser un projet!

« Une activité de sensibilisation comme une conférence en classe permet aux jeunes d'être témoins de l'entrepreneuriat. La sensibilisation contribue à leur culture entrepreneuriale et se concrétise par une plus grande tolérance au risque, l'ouverture à la nouveauté, la sensibilité à privilégier l'achat local, la compréhension de la complexité de la production de biens, l'appréciation du pouvoir humain dans toutes les formes d'entrepreneuriat, ou par des mots d'encouragement envers les initiateurs de projets dans leur entourage. C'est une belle amorce pour les inciter à expérimenter l'entrepreneuriat! », explique Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« On note depuis quelques années une croissance dans l'intention d'entreprendre chez les jeunes, alors que plus du tiers des 18 à 34 ans affirment souhaiter se lancer en affaires. Il est donc important de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des jeunes afin qu'ils en apprennent davantage sur ce choix de carrière, affirme Manon Hamel, vice-présidente, Rayonnement des affaires et Initiatives Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec. La Caisse est heureuse de poursuivre son engagement auprès de la Semaine des entrepreneurs à l'école, qui, à travers des rencontres et le partage d'expériences d'entrepreneurs inspirants, permet aux jeunes du primaire à l'université d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat. »

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer OSEntreprendre, un partenaire incontournable pour stimuler l'entrepreneuriat des jeunes Québécoises et Québécois. Il n'y a rien de mieux que l'expérience d'entrepreneurs pour réaliser qu'aller au bout de nos projets, quand on y croit et qu'on fait preuve d'audace, c'est possible. Je salue l'initiative remarquable de la Semaine des entrepreneurs à l'école et souligne la participation des personnalités d'affaires qui se prêteront à l'exercice en transmettant au plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants, je l'espère, le désir d'entreprendre. Merci de contribuer, par vos témoignages captivants, à éveiller les jeunes au monde de l'entrepreneuriat! » conclut Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, au nom du Secrétariat à la jeunesse, partenaire de la Semaine des entrepreneurs à l'école.

Lisanne Gagnon, enseignante à l'école Alfred-DesRochers en Estrie, a reçu une entrepreneure en 2018. Elle témoigne de l'impact de la conférence sur sa classe : « Nous avions une idée de projet, et le fait d'avoir reçu une conférencière nous a permis de faire des liens avec les valeurs entrepreneuriales à développer. Mes élèves ont été très attentifs et intéressés! »

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il sensibilise annuellement plus de 20 000 jeunes du primaire à l'université dans les 17 régions du Québec par des conférences gratuites offertes par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre et une initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, appuyée par le gouvernement du Québec.

