Le rapport de Novarica Market Navigator confirme que FINEOS est le leader du marché en matière de systèmes de déclaration de sinistre en termes d'assurances vie, accidents et maladie en Amérique du Nord, par portefeuille clients





FINEOS Corporation (ASX: FCL), le principal fournisseur de plateforme d'assurance vie, accidents et santé (LA&H), a été publié dans le tout nouveau système de déclarations de sinistres dans le cadre de contrat d'assurance vie et d'assurance maladie de Novarica Market Navigator (septembre 2019). Le rapport montre que FINEOS possède la plus grande base clients pour les déclarations de sinistres de LA&H en Amérique du Nord, englobant l'assurance individuelle et l'assurance groupe. Le rapport Market Navigator de Novarica présente un aperçu des systèmes de déclarations de sinistres autonomes disponibles pour les compagnies d'assurance vie, accidents et maladie. FINEOS a été présenté selon différents critères, notamment la fonctionnalité, la technologie, les différenciateurs et les capacités de mise en oeuvre, comme indiqué dans cet extrait du rapport.

Le rapport a conclu que les déclarations de sinistre gagnaient du terrain et faisaient appel aux compétences essentielles inhérentes aux assureurs leur permettant de satisfaire les attentes de leurs clients, de façon à faire correspondre les différents niveaux de service dans tous les types d'activités, notamment les détaillants et les services financiers. Des résultats supplémentaires révèlent que des fonctionnalités avancées de traitement des sinistres telles que le STP basé sur le triage, le routage basé sur les compétences et l'accès à des outils d'analyse et numériques modernes, sont essentielles pour répondre aux besoins des assureurs et des demandeurs.

FINEOS Claims fait partie de FINEOS AdminSuite, un système de traitement de base intégré. FINEOS Claim, hautement paramétrable, peut fonctionner de manière indépendante ou optimale avec l'ensemble de FINEOS AdminSuite et prend en charge toutes les fonctionnalités essentielles de sinistres, mentionnées dans le rapport Novarica pour les groupes et au niveau individuel.

FINEOS Claims, FINEOS Absence et FINEOS Payments ? tous étant des composantes de FINEOS AdminSuite ? fournissent FINEOS, la solution complète de gestion intégrée pour l'invalidité et les absences (IDAM). En tant que secteur d'activité ayant l'une des croissances les plus rapides en matière d'assurance vie, accidents et maladie, les assureurs prenant en charge les avantages sociaux des employés américains recherchent une solution IDAM entièrement intégrée pour maintenir un avantage concurrentiel. FINEOS IDAM est la seule solution de base du marché sur une plateforme unique prenant en charge l'invalidité, les absences, la facturation et les paiements pour tous les types d'assurances et de congés.

Michael Kelly, Le PDG de FINEOS a déclaré : « C'est une bonne chose de voir Novarica se focaliser sur les demandes d'indemnisation en tant qu'élément essentiel du cycle de vie des assurances et de la satisfaction client. Comme l'indique le rapport, FINEOS dispose de la plus grande base clients sur les marchés des particuliers et des groupes, ce qui nous a permis d'affiner davantage nos compétences envers nos clients et d'investir davantage dans FINEOS AdminSuite, en particulier dans FINEOS Absence et IDAM. Les compétences intégrées de gestion d'invalidité et des absences sont un élément essentiel de la stratégie de marché pour un grand nombre de nos clients assureurs et nous sommes heureux de pouvoir les aider à fournir ce différenciateur essentiel dans le domaine des déclarations de sinistres en cas d'invalidité ».

Nancy Casbarro, vice-présidente chez Novarica pour la recherche et l'expertise-conseil, a ajouté : « Les assureurs actuels exigent des solutions de déclarations de sinistres autonomes, alliant flexibilité et efficacité, mais répondant avant tout aux attentes sans cesse croissantes de leurs clients pour avoir accès à une expérience numérique sans heurt ».

À propos de Novarica

Novarica permet à plus de 100 assureurs de prendre de meilleures décisions en matière de projets et de stratégies technologiques grâce à des services-conseils, la publication de travaux de recherche et des conseils en stratégie. Sa base de connaissances englobe les tendances, les indicateurs, les meilleures pratiques, les études de cas et les solutions des fournisseurs. Grâce à l'expertise de son équipe de direction et de plus de 300 membres du CIO Research Council, Novarica permet aux clients de prendre de meilleures décisions, plus rapides et mieux éclairées. Ses services-conseils se portent sur la sélection des fournisseurs, l'analyse comparative personnalisée, les points de contrôle des projets et la stratégie informatique. Pour plus d'information, veuillez consulter le site https://www.novarica.com/.

À propos de FINEOS Corporation

FINEOS est l'un des leaders mondiaux des systèmes d'assurance vie, accident et maladie, possédant 6 des 10 compagnies d'assurance vie et maladie aux États-Unis, ainsi que 6 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et maladie en Australie. FINEOS, avec des employés et des bureaux dans le monde entier, continue d'évoluer rapidement et collabore avec des assureurs novateurs et évolutifs en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

La plateforme FINEOS fournit aux clients une administration complète de base pour les groupes, les bénévoles et les particuliers pour la totalité des assurances vie, accidents et maladies. La plateforme FINEOS comprend la gamme de produits de base FINEOS AdminSuite ainsi que des produits complémentaires, FINEOS Engage qui prend en charge l'initiative numérique et FINEOS Insight qui prend en charge les analyses et le reporting.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.FINEOS.com.

