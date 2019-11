Crakmedia recrute à Paris





QUÉBEC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'agence de marketing web Crakmedia s'attaque à un nouveau bassin de main d'oeuvre à l'étranger.

Enregistrant des ventes records et se retrouvant en pleine phase de développement de projets innovants, Crakmedia s'envolera pour la France afin de participer à une mission de recrutement organisée par Québec International. C'est d'ici quelques semaines que débutera cette vague de recrutement qui a pour but de combler les besoins grandissants de main d'oeuvre qualifiée au sein de l'entreprise. Crakmedia souhaite procéder à l'embauche d'une dizaine de nouveaux employés lors de ce passage en Europe. L'événement prendra place du 28 novembre au 2 décembre 2019, à Paris.

''La demande croissante de clients internationaux exerce une forte pression sur l'embauche de nouvelles personnes qualifiées. Ceci nous encourage donc à diversifier nos méthodes de recrutement. Le bassin de main-d'oeuvre en France est immense et très qualifié. Nous sommes donc confiants de pouvoir y faire de bonnes embauches.'' explique Marie-Andrée Lemelin-Breton, Directrice des Ressources Humaines chez Crakmedia.

En effet, l'entreprise reconnue mondialement comme pionnière du marketing web à la performance accuse aujourd'hui des records de ventes, mais elle affirme qu'il ne s'agit que d'une fraction des revenus potentiels qui pourraient être générés avec suffisamment de main-d'oeuvre.

Crakmedia atteint de nouveaux sommets de rentabilité

Malgré un environnement hautement concurrentiel, Crakmedia vit une période de croissance exceptionnelle avec des revenus atteignant 50 millions en 2019, en augmentation de 40% sur l'année précédente. (Victime de son succès, l'entreprise se retrouve dans une situation ou le besoin pour les postes à combler est criant. ...) Cette situation rend le besoin de combler les postes disponibles d'autant plus criant.

"L'an dernier, nous avons rassemblé tous les membres de notre équipe à Cancun au Mexique pour y effectuer nos rencontres trimestrielles. Ce fut une très belle occasion de renforcer nos liens et améliorer la communication entre les équipes " raconte Olivier Bouchard, Chef des opérations chez Crakmedia. "Tous les moyens sont bons pour attirer de nouveaux talents et pour mobiliser nos équipes" a-t-il ajouté.

Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas à Québec

Le taux de chômage étant à la baisse, les compagnies se doivent d'être plus créatives dans leurs méthodes de recrutement. On dénote un taux de 2,8% pour l'année 2019 à Québec, ce qui constitue le taux le plus faible observé depuis les 15 dernières années. Certaines entreprises québécoises envisagent donc de plus en plus le recrutement international.

Des statistiques qui parlent:

Prometteuses, les statistiques d'emploi entourant cet événement en disent long sur les possibilités. Lors de la dernière édition, c'est près de 25 000 candidatures qui ont été compilées pour l'ensemble de l'évènement. Sur le site web de l'organisation des missions de recrutement de Québec International, on prévoit également de 25 à 50 entrevues par jour, par entreprise. En 2018, c'est 2230 entrevues d'embauche ainsi que 1500 rencontres avec des candidats potentiels qui ont pris place pendant la durée de l'événement. Difficile de passer à côté d'une telle opportunité à l'heure d'une pénurie de main d'oeuvre.

Mission Recrutement en chiffres

25 000 candidatures

25-50 entrevues par jour

2230 entrevues d'embauche

1500 rencontres

Technologies de pointes

De nouveaux projets TI sont la source de cette nouvelle vague de recrutement.

Toujours à l'affût des nouvelles avancées technologiques, Crakmedia a ajouté la technologie React à son environnement afin d'optimiser les performances de ses propriétés web tout en maintenant une grande flexibilité.

En effet, les propriétés web de Crakmedia ont atteint des records d'audience avec plus de 120 millions de visiteurs pour les nouvelles marques créées par l'entreprise, et ce seulement depuis Janvier 2019.

Pour plus d'informations sur les postes à combler:

https://www.crakmedia.com/#jobs

Crakmedia est une agence de marketing web internationale située dans le quartier St-Roch, au centre-ville de Québec. L'entreprise est spécialisée en monétisation de trafic internet et opère un réseau publicitaire générant plus de 50 milliards d'affichages par mois ainsi que des ventes quotidiennes dans plus de 200 pays et territoires. Ses stratégies et ses technologies innovantes la positionne parmi les leaders du secteur au niveau mondial. Pour plus d'informations, visitez www.crakmedia.com.

SOURCE Crakmedia

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 15:08 et diffusé par :