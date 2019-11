Carole David remporte le Grand Prix du livre de Montréal 2019 pour Comment nous sommes nés





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en compagnie de la responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, a remis le Grand Prix du livre de Montréal 2019 à Carole David pour son recueil de poésie Comment nous sommes nés, publié aux éditions Les Herbes rouges.

« La renommée du Grand Prix du livre est révélatrice du statut de métropole culturelle conféré à Montréal. Elle atteste aussi du rôle de chef de file que notre ville exerce dans le domaine des arts et de son leadership assumé quand il s'agit de faire rayonner le talent créateur montréalais, partout au Québec et dans le reste du monde », a souligné la mairesse Valérie Plante.

Carole David reçoit une bourse de 15 000 $ offerte par la Ville de Montréal. De plus, depuis 2009, grâce à un partenariat avec l'Association internationale des études québécoises (AIEQ), la lauréate se voit offrir la possibilité de participer à une tournée de promotion dans l'un des 80 pays membres de l'AIEQ.

« Le jury a été réellement touché par cette poésie de la désolation et de la révolte. Une poésie qui absorbe l'époque, qui nous montre ce qui nous construit, ce qui nous détruit. [...] Comment nous sommes nés est également une prise de parole au nom des filles et des femmes souvent contraintes à adopter des destins préfabriqués. On retient de ce recueil les images inoubliables d'une écriture sans faille, des narrations précises de ce qui se trame derrière le décor », a indiqué le président du jury, l'écrivain Michael Delisle.

Outre son président, le jury était composé de la poète et membre de l'Académie des lettres du Québec, Martine Audet; de la professeure émérite et vice-présidente de la Fondation Émile-Nelligan, Marie-Andrée Beaudet; de l'auteur, poète, comédien et metteur en scène, Simon Boulerice; de la traductrice littéraire, Karen Ocaña, et du libraire et gestionnaire à la librairie Drawn & Quarterly, Luke Langille.

L'écrivaine récompensée

Poète et romancière, Carole David est une figure importante de la littérature montréalaise contemporaine. Très active et impliquée dans son milieu, elle publie depuis plus d'une trentaine d'années, en plus d'avoir mené une carrière en enseignement de la littérature au collégial. Récompensée à de nombreuses occasions pour ses oeuvres, elle a notamment remporté le Prix des libraires de poésie, en 2016, le Prix Alain-Grandbois, en 2011, et le Prix Émile-Nelligan, en 1986, en plus d'avoir été finaliste à deux reprises au Grand Prix du livre de Montréal. Son oeuvre mêle narrativité et poésie, américanité et féminité.

Comment nous sommes nés est le cinquième livre à remporter le Grand Prix du livre de Montréal ayant été publié chez Les Herbes rouges, maison d'édition montréalaise fondée en 1968.

Une année exceptionnelle

Cette année, le jury a eu la difficile tâche d'évaluer plus d'ouvrages que jamais : 238 livres ont été soumis par des maisons d'édition.

C'est pour refléter toute la richesse et la diversité de la production littéraire qu'a été créée, début octobre, la « Sélection du jury » : une première liste de 10 titres incontournables. Sortie à la mi-octobre, la deuxième liste annonçait quant à elle les finalistes et comprenait, en plus de l'oeuvre de la lauréate, les titres suivants : Les Hardings, un texte dramatique d'Alexia Bürger, paru aux éditions Atelier 10; La Société des grands fonds, un récit de Daniel Canty, paru aux éditions La Peuplade; Dormir sans tête, un recueil de nouvelles de David Clerson, et Querelle de Roberval, un roman de Kevin Lambert, tous deux parus aux éditions Héliotrope. Les finalistes ont reçu une bourse de 1 000 $ lors de la cérémonie.

La Ville de Montréal est fière de collaborer pour la première année avec Vues et Voix, qui réalisera la version audio du livre primé, le rendant ainsi accessible à tous les publics et sur toutes les plateformes.

Vues et Voix est une entreprise d'économie sociale qui s'est imposée, depuis 43 ans, comme un acteur majeur de la production de livres audio au Canada, en produisant plus de 20?000 livres audio adaptés pour les personnes en situation de handicap visuel, vieillissantes ou en situation de troubles d'apprentissage. Depuis 2018, Vues et Voix collabore aussi avec les maisons d'édition d'ici, dont Les Éditions La Presse, pour produire le plus grand catalogue de livres audio québécois, accessible partout, pour tout le monde. Ce catalogue est disponible sur toutes les plateformes majeures de distribution numérique ainsi que sur la boutique en ligne de Vues et Voix.

Grand Prix du livre de Montréal

Créé en 1965, le Grand Prix du livre de Montréal vise à promouvoir l'excellence en création littéraire et à souligner le dynamisme du milieu montréalais de l'édition. Il s'agit de l'un des prix les plus prestigieux offerts par la Ville de Montréal. Parmi les lauréats et lauréates du Grand Prix du livre de Montréal figurent : Roland Giguère, Gaston Miron, Antonine Maillet, Hubert Aquin, Gérald Godin, Michel Tremblay, Catherine Mavrikakis, Dany Laferrière et Marie-Claire Blais.

