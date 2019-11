Gala d'excellence en pharmacie communautaire - L'AQPP honore cinq pharmaciens d'exception





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - En clôture de son congrès annuel, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a tenu, vendredi dernier, la 4e édition de son Gala d'excellence en pharmacie communautaire.

Cinq pharmaciens d'exception ont été honorés dans le cadre de ce gala qui s'est tenu devant 300 invités, rassemblés à Montréal au Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Par leur dévouement, leur pratique exemplaire et leur vision, ces pharmaciens contribuent à l'essor de la pharmacie communautaire et à l'amélioration de l'accès à la première ligne de soins pour les patients québécois.

Le prix Pharmacien propriétaire à la carrière exemplaire a été décerné à M. François Alarie. Ce prix rend hommage à un pharmacien qui s'est démarqué par son leadership, sa capacité à innover, sa gestion efficace, son intégrité et son engagement. En 1987, M. Alarie a accepté le poste de pharmacien-chef du département de pharmacie du Centre de santé et des services sociaux de l'Hématite à Fermont. À cette époque, il n'y avait aucune pharmacie communautaire dans la ville. Devant une population grandissante et un besoin manifeste pour une « vraie » pharmacie, notre lauréat a ouvert les portes de sa pharmacie de Fermont en 2000. Il a alors relevé les nombreux défis que pose l'implantation d'une pratique professionnelle dans une région éloignée. Vingt ans plus tard, François Alarie a obtenu une reconnaissance unanime de la part de ses pairs et des autres professionnels qu'il côtoie.

Le prix Pharmacie communautaire de l'année, qui reconnaît l'innovation, la mobilisation et le leadership hors pair mis de l'avant par une équipe contribuant de façon significative à l'amélioration des services aux patients, a été remis à la pharmacie de Carole Cyr. Cette pharmacie fondée en 2016 à Montréal s'était entre autres donné comme objectifs de revaloriser le rôle du pharmacien, de préserver son indépendance professionnelle et de réduire la consommation de médicaments chez les patients.

Le prix Pharmacien propriétaire de la relève, qui met en lumière l'innovation, l'excellence et la persévérance d'un pharmacien propriétaire dans la gestion de sa pharmacie et sa contribution à la profession de pharmacien propriétaire, a été remis à Jennifer Dastous de Baie-Comeau. Passionnée de santé et de service à la clientèle, Mme Dastous est très active dans sa communauté pour sensibiliser les gens sur des questions de santé. Elle a également fait prendre un virage écologique à sa pharmacie. Enfin, elle collabore avec l'urgence de l'hôpital de Baie-Comeau et joue pleinement son rôle de professionnelle en première ligne de soins pour les patients.

Le prix Pharmacien salarié de l'année, qui souligne l'excellence et la contribution d'un pharmacien salarié au rayonnement de sa profession, a été accordé à Philippe De Grandpré. Impliqué depuis plusieurs années auprès de patients souffrant de douleur chronique, M. De Grandpré a développé un programme de gestion et de suivi de la douleur pour les patients qui souhaitent avoir accès à l'expertise d'un pharmacien sur la pharmacothérapie de la douleur. Il partage d'ailleurs ses connaissances avec plusieurs professionnels de la santé dans divers forums. L'approche globale qu'il utilise permet aux patients de se sentir écoutés et compris, ce qui renforce le lien de confiance. Il fait également du bénévolat auprès de l'Association québécoise de la douleur chronique.

Le prix Hygie, remis en collaboration avec Pfizer Soins de santé, qui reconnaît la contribution exceptionnelle d'un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité, a été décerné cette année à Pierre-Olivier Bertrand. Ce jeune pharmacien fait du bénévolat depuis plusieurs années et s'implique notamment au Centre Multiethnique de Québec depuis 2015. Il a à coeur l'accueil des immigrants et travaille à les soutenir dans leur intégration. Ce pharmacien a également mis en place un programme de bénévolat auprès de ses employés, leur permettant d'être partiellement rémunérés tout en faisant du bénévolat auprès d'un organisme de leur choix. De plus, il travaille à améliorer le bien-être psychologique de son équipe par de la formation et en leur donnant plus d'autonomie et de reconnaissance.

« Reconnaître les pharmaciens qui se démarquent par leur dévouement, leur gestion exceptionnelle, leur expertise et leur passion, c'est inspirant. Ça nous motive tous à nous surpasser ! », a déclaré Jean Thiffault, président de l'AQPP.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue le plus important employeur privé au Québec. Une officine type effectue près de 160 000 ordonnances par année et plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 14:57 et diffusé par :