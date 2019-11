Sunwing s'associe à Hakim Optical pour offrir aux enfants l'occasion de Prendre son envol pour le temps des Fêtes





MONTRÉAL, 11 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette période des Fêtes, Sunwing et Hakim Optical s'associent pour offrir des cadeaux aux enfants de plusieurs régions des Caraïbes et du Mexique. D'ici le 6 janvier 2020, la Fondation Sunwing recueillera des livres neufs et d'occasion pour enfants dans certains magasins Hakim Optical de la région du Grand Toronto. En guise de remerciement pour leur générosité, les clients qui font un don de livre en magasin recevront une carte-cadeau Hakim Optical de 50 $ pour des lunettes de prescription et pourront participer à un concours pour gagner des vacances tout compris pour deux adultes et deux enfants au Riu Emerald Bay à Mazatlán .



Les dons recueillis dans les succursales de Hakim Optical seront acheminés par avion à travers les Caraïbes et le Mexique à bord de Sunwing Airlines, où ils seront distribués aux écoliers locaux dans le cadre de l'initiative Prendre son envol de la Fondation Sunwing. Depuis 2018, le programme Prendre son envol vise à procurer des fournitures scolaires essentielles à des élèves aux destinations desservies par Sunwing, leur permettant ainsi d'atteindre leurs objectifs pédagogiques. Jusqu'à présent, l'initiative Prendre son envol a soutenu des communautés à travers la Jamaïque, Tobago, Antigua & Barbuda et la République dominicaine.

Stephen Hunter, président et chef de l'exploitation du Groupe de Voyage Sunwing, a commenté l'initiative : « Trop souvent, les livres de lecture pour enfants sont jetés ou accumulent la poussière au sous-sol lorsque leurs propriétaires sont devenus trop vieux pour eux. Le programme Prendre son envol cherche à trouver de nouveaux foyers aux livres pour enfants d'occasion chez des enfants des Caraïbes et du Mexique qui n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour avoir leur propre bibliothèque personnelle. La lecture est un élément clé de la réussite scolaire d'un enfant et nous apprécions ce partenariat avec Hakim Optical et la générosité des Torontois qui nous aident à offrir aux enfants le programme Prendre son envol pendant la période des Fêtes. »

La Fondation Sunwing opère sous forme de financement de projets et de transport d'aide humanitaire. Sunwing verse un montant équivalent à tous les dons reçus dans le cadre de son programme de petite monnaie à bord des avions de Sunwing Airlines. Aucun frais administratif n'est perçu et la totalité des recettes est versée aux collectivités qui en ont le plus besoin.

Pour une liste complète des succursales Hakim Optical participant à cette initiative, cliquez ici . Pour plus de détails sur le travail qu'entreprend la Fondation Sunwing, veuillez consulter fondationsunwing.com .

À propos de la Fondation Sunwing

Une initiative caritative fondée par la famille Hunter, la Fondation Sunwing reflète l'engagement constant du Groupe de Voyage Sunwing envers le soutien et le développement des jeunes dans les communautés des destinations qu'il dessert sous forme du financement de projets et de l'apport d'aide humanitaire. Le Groupe de Voyage Sunwing verse un montant équivalent à tous les dons que la Fondation reçoit par l'entremise de son programme de petite monnaie à bord des avions de Sunwing Airlines, aucun frais administratif n'est perçu et la totalité des recettes est versée aux communautés qui en ont le plus besoin, finançant des projets liés à l'éducation et le développement des compétences qui réalisent directement une amélioration efficace et durable de la qualité de la vie locale pour les années à venir. Lancé en 2018, le programme Prendre son envol avec Sunwing a été conçu pour donner des livres, des sacs à dos et d'autres fournitures scolaires essentielles à des enfants dans le besoin dans les destinations de dessert le voyagiste, leur permettant d'atteindre leurs objectifs pédagogiques.

