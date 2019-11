La Ville de Montréal s'active pour affronter la saison hivernale 2019-2020





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que les premières accumulations de neige de la saison 2019-2020 sont attendues aujourd'hui, la Ville de Montréal dévoile son plan pour assurer un réseau routier sécuritaire et accessible aux Montréalaises et Montréalais.

« Notre administration est très consciente des défis que représente la saison hivernale, qui commence hâtivement cette année. La crise climatique amène son lot de changements dans la façon dont nous devons effectuer nos opérations sur le terrain. C'est pourquoi nous nous sommes activement penchés sur la question au terme de l'hiver dernier et que nous proposons cette année certaines nouveautés qui permettront d'assurer un réseau sécuritaire à l'ensemble de nos citoyennes et citoyens », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Bien sûr, nos 3000 employés seront à pied d'oeuvre cet hiver sur les 6550 km de trottoirs et les 4100 km de chaussée de la Ville de Montréal. Lors des opérations de chargement de la neige, ces employés prendront d'assaut les 27 sites d'élimination de la neige au volant des quelque 2200 appareils disponibles, le tout, afin de faciliter les déplacements de l'ensemble de la population.

En plus des chargements décrétés par la Ville centre, chaque arrondissement aura la possibilité de décréter deux chargements locaux additionnels. Cette nouveauté permettra à la Ville de Montréal de rendre ses opérations plus flexibles et de répondre aux besoins des citoyennes et citoyens.

La Ville ajoutera également 15 nouvelles stations météorologiques pour hausser à 25 le nombre de stations existantes sous la responsabilité de la Montréal. Ces stations, en plus d'utiliser les données d'Environnement Canada, permettront de mieux connaître les précipitations sur l'ensemble du territoire montréalais et ainsi planifier les opérations hivernales en conséquence.

Par ailleurs, l'Escouade mobilité sera active sur le terrain tout l'hiver afin de favoriser la fluidité des déplacements de tous, principalement aux abords des stations de métro, dans les voies réservées et les trottoirs prioritaires ciblés, entre deux points d'intérêt collectif.

La Ville a également commandé 33 nouvelles remorques servant à l'épandage de fondants et abrasifs sur les trottoirs. L'ajout de ces nouveaux équipements fera en sorte d'augmenter la force de frappe de la Ville et de diminuer le temps d'intervention.

Afin d'aider les équipes sur le terrain et d'assurer un réseau plus uniforme, nous avons prévu évaluer à plusieurs endroits l'épaisseur de la glace restante à la suite d'une opération de déneigement ou de déglaçage. Ainsi, plus de 600 points d'observations seront prévus dans la Ville.

Enfin, les arrondissements ont tous reçu une dotation budgétaire supplémentaire leur permettant de conclure des ententes avec des organismes locaux pour assurer le déneigement des entrées privées de personnes à mobilité réduite.

« Toutes ces nouveautés vont nous permettre d'être plus agiles et d'offrir un réseau le plus sécuritaire possible aux piétons ainsi qu'aux usagers de la route. Bien sûr, nous surveillerons le tout en temps réel et ajusterons nos méthodes si la situation l'exige », a conclu Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens au comité exécutif.

La Ville de Montréal invite les gens à consulter le site internet de la Ville, ainsi que la page dédiée au déneigement ( montreal.ca/deneigement ) afin de rester informés sur les opérations hivernales.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 13:15 et diffusé par :