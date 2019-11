Verrency nomme Dickson Chu au Conseil consultatif mondial





Verrency, société internationale d'innovation dans le domaine des paiements, a annoncé aujourd'hui la nomination de Dickson Chu, un cadre supérieur accompli dans le domaine des paiements et bâtisseur d'entreprises, à son Conseil consultatif mondial.

M. Chu a occupé des postes de direction au sein d'entreprises de premier plan, notamment Paypal, Wells Fargo, Yahoo, Living Social et Citi, et il est membre du Conseil d'administration et conseiller actif pour un certain nombre de nouvelles sociétés de paiement. Il est actuellement à la tête du bureau de BBVA à San Francisco pour les nouvelles entreprises numériques, où il est responsable de la gouvernance, du budget et de l'orientation stratégique du groupe BBVA pour le portefeuille mondial croissant des activités de Fintech.

" Verrency est une entreprise vraiment unique en son genre qui connaît un essor mondial important, " a déclaré M. Chu. "Leur plateforme innovante peut être déployée en complément de l'infrastructure de paiement existante, offrant ainsi aux banques et institutions financières un moyen flexible, peu coûteux et rapide d'améliorer leurs relations avec leurs clients. Ils s'attaquent à un problème mondial de l'industrie, et je suis ravi de me joindre à Verrency où je peux aider David à capitaliser sur l'urgence des banques, des processeurs et même des super-applications pour mieux concurrencer leurs clients au moment du paiement. "

" L'expérience incroyable de Dickson en matière de technologies financières et de paiements, en particulier auprès d'institutions financières telles que BBVA, PayPal et Citi, est un atout considérable alors que nous cherchons à étendre la livraison de notre plateforme API brevetée, " a déclaré David Link, fondateur et PDG de Verrency. " La vision, la passion et l'étendue de l'expérience de M. Dickson dans le domaine précis où Verrency exerce ses activités sont inestimables alors que nous poursuivons notre expansion aux États-Unis et à l'étranger. Les connaissances uniques de Dickson seront également déterminantes pour Verrency, qui continue d'étendre son offre de services à l'analyse de données et à d'autres services au moment du paiement. "

La plateforme de qualité industrielle de Verrency s'adapte à l'infrastructure existante d'une banque, d'un processeur ou d'un portefeuille, ouvrant la porte à la livraison rapide de fonctions améliorées et de nouveaux services sans qu'il soit nécessaire de modifier la technologie existante ou de migrer les portefeuilles. La société a annoncé la conclusion d'accords avec un certain nombre d'institutions financières importantes dans le monde entier, notamment Emirates NBD (Émirats arabes unis), Banco Davivienda (Colombie), Volt Bank (Australie) et FIS (États-Unis), un expert mondial des paiements.

Avant BBVA, M. Chu était chef de produit et directeur exécutif du développement corporatif chez Ingo Money où il était responsable de la stratégie, de la gestion des produits, des alliances stratégiques et des fusions et acquisitions. Ingo Money se concentre sur la transformation de l'accès des consommateurs à l'argent en augmentant l'adoption par les consommateurs des plateformes de paiement numérique nouvelles et existantes.

M. Chu siège également aux Conseils d'administration de Simple, Azlo, Covault, Denizen, Upturn, Ingo Money, Boomtown et Opportunity Fund.

A propos de Verrency

Verrency replacent les institutions financières au centre de l'innovation. La plateforme d'innovation de Verrency en matière de paiements aide les émetteurs à acquérir et à fidéliser des clients et à augmenter leurs dépenses de paiement tout en augmentant la sécurité, le contrôle et la connectabilité. Verrency travaille en coulisse pour permettre une gamme sans cesse croissante de services à valeur ajoutée pour les clients d'un émetteur, rapidement et facilement, sans modifications majeures à l'infrastructure de paiement existante ou la nécessité d'intégrer les systèmes aux points de vente. Verrency permet également une connexion rapide à des services tiers via son vaste écosystème FinTech avec peu ou pas d'intégration. Pour plus d'informations, consultez le site www.verrency.com.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 13:05 et diffusé par :