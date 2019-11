JA Solar fournit des modules PERC haute efficience en vue d'un projet solaire-stockage de 32 MW à Hokkaido





BEIJING, 11 novembre 2019 /CNW/ - JA Solar, grand fabricant mondial de produits photovoltaïques à haut rendement, a annoncé la fourniture de tous les modules PERC voulus par une installation solaire-stockage de 32 MW. Cette installation, l'une des plus grandes centrales PV d'Hokkaido, déjà raccordée au réseau avec succès, est le fruit d'un projet d'application novatrice à grande échelle des technologies photovoltaïques et de stockage de l'énergie. À ce titre, ce projet marque aussi une étape importante dans la promotion du développement des énergies renouvelables dans la région.

Implanté sur la côte de Shibetsu, à Hokkaido, une région connue pour son grand froid éolien et ses conditions météorologiques extrêmes, le projet , devant ces exigences, fait certainement appel aux modules solaires de hautes performances. Les modules monocristallins PERC fournis par JA Solar ont d'excellentes performances de charge mécanique et sont capables de maintenir une puissance de sortie élevée et stable non seulement dans la plage de température comprise entre -40? C et +85? C, mais aussi dans des environnements extrêmes tels que la pression intense du vent, la basse température et les conditions neigeuses. De résistance excellente au sel et aux alcalis, les modules solaires offrent une garantie solide en termes de performances stables et de rendements élevés de la production d'électricité de la centrale solaire dans les zones côtières. La centrale devrait générer un rendement énergétique annuel de 30 000 000 kWh, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 24 180 tonnes par an.

Doublée d'une fonction stockage, la centrale solaire est équipée d'une batterie de stockage de 10 445 kWh, capable de s'autoréguler pour assurer le fonctionnement stable de la centrale aux heures de pointe comme aux heures creuses. Parallèlement, grâce à un système de contrôle intelligent basé sur la demande d'énergie locale, le système de stockage peut ajuster la production d'énergie, améliorant encore la consommation d'énergie et optimisant le rendement du capital investi.

M. Jin Baofang, président du conseil d'administration de JA Solar, a commenté : « Le stockage de l'énergie est vital pour le développement du nouveau secteur énergétique. Nous sommes ravis de travailler avec nos clients pour mettre au point de nouveaux modèles d'exploitation qui, en faisant appel à la fois aux technologies photovoltaïques et de stockage d'énergie, poussent l'industrie vers des applications plus efficaces. Étant grand fournisseur de produits solaires sur le marché japonais, JA Solar jouit d'une grande notoriété auprès d'une clientèle locale pour ses produits photovoltaïques de haute qualité et sa forte présence sur le marché. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec d'autres clients dans la région. »

