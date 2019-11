Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne





OTTAWA, le 11 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés polonaises au Canada et à travers le monde pour célébrer la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne.

« Le Canada et la Pologne entretiennent une relation solide, fondée sur la collaboration, le respect mutuel et les liens étroits qui unissent les Canadiens et les Polonais. Dès 1917, le Canada a permis à des soldats polonais d'être formés à Niagara-on-the-Lake. Nos pays ont combattu côte à côte durant la Deuxième Guerre mondiale et depuis plus de vingt ans, nous sommes des partenaires au sein de l'OTAN. Nous collaborons notamment dans le cadre du groupement tactique multinational de présence avancée de l'OTAN en Lettonie, qui est dirigé par le Canada.

« Aujourd'hui, la Pologne et le Canada travaillent ensemble au sein d'institutions multilatérales comme les Nations Unies pour faire avancer la paix et la sécurité dans le monde. Nous entretenons également des liens commerciaux importants grâce à l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne. D'ailleurs, l'AECG crée déjà des bons emplois et des nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique.

« Notre relation solide repose sur les liens étroits qui unissent nos populations. En 1867, la toute première législature du Canada comptait parmi ses membres un Canadien d'origine polonaise, Alexandre-Édouard Kierzkowski. Aujourd'hui, plus d'un million de Canadiens d'origine polonaise sont ici chez eux et chaque jour, ils contribuent à l'édification d'un pays plus fort et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne. »

