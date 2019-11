Avis aux médias - Invitation au dévoilement du gagnant du Grand Prix du livre de Montréal





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, invitent les représentants et représentantes des médias au dévoilement du gagnant ou de la gagnante du Grand Prix du livre de Montréal.

Date : 11 novembre 2019

Heure : 14 h

Lieu : Chapelle historique du Bon-Pasteur 100, rue Sherbrooke Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 11:52 et diffusé par :