La plateforme blockchain FLETA a officiellement lancé son mainnet

- FLETA a atteint une vitesse rapide de 14 000 TPS au cours d'un essai reproduisant un environnement d'exploitation réel.

- FLETA souhaite mener la popularisation de la blockchain avec ses faibles frais de commission et son évolutivité illimitée.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme blockchain FLETA a lancé officiellement sa version blockchain mainnet le 11 novembre.

Le mainnet de FLETA est exploité en essai ouvert depuis juillet et a créé son propre écosystème de minage basé sur le PoF (proof of formulator), un nouvel algorithme de consensus développé par FLETA. À la suite d'autres essais et processus de stabilisation du système, le mainnet de FLETA a été officiellement lancé le 11 novembre. En outre, FLETA fournit le service de portefeuille « FLETA Wallet » qui est intégré au mainnet ; les utilisateurs peuvent vérifier leurs récompenses quotidiennes de minage, les dépôts et retirer leurs devises facilement grâce au portefeuille.

Avec ses cinq technologies de base, FLETA a atteint 14 000 TPS et une durée de bloc de 0,5 seconde, ce qui en fait l'une des chaînes les plus rapides au monde. Les chiffres sont basés sur les résultats de tests effectués en octobre 2019 ; FLETA a placé des serveurs dans 6 villes différentes dans le monde, dont Paris et Londres. Les chercheurs ont généré des transactions réelles et vérifié la vitesse de la chaîne. Le test n'était pas un simple test de laboratoire. Il était plutôt proche de l'environnement réel de traitement des transactions de la chaîne et, par conséquent, la vitesse réelle lorsque les utilisateurs utilisent la chaîne pouvait être mesurée. Les détails du test figurent sur le rapport que vous pouvez télécharger sur le site officiel de FLETA.

En outre, FLETA offre une évolutivité illimitée et ses frais de transaction bas en font une plateforme avec une importante utilisabilité. Elle accueillera également les DApps afin de devenir une plateforme activement utilisée dans la vie quotidienne. Elle incorpore actuellement des DApps sur la chaîne, dont Heart Number, une plateforme de négociation reposant sur l'IA et des cas d'utilisation que FLETA développe.

Les cas d'utilisation représentatifs de FLETA comprennent un système eCRF basé sur blockchain, un système de gestion des données d'essais cliniques et des jeux blockchain. Le premier sert à éviter la manipulation de l'information des données d'essais cliniques à l'avance et à améliorer la crédibilité des données en mettant les données sur la chaîne. Grâce à ce système, la gestion efficace des données est possible. En outre, de nombreux jeux blockchain de FLETA attirent beaucoup d'attention. De même, FLETA CITY SIMULATION (simulation de ville FLETA), un jeu sur blockchain développé par FLETA a été joué par des milliers d'utilisateurs à la suite de son lancement avec la version bêta testnet en mars dernier. Grâce à ces diverses DApps, FLETA essaie d'encourager la popularisation de la technologie blockchain.

En particulier, FLETA compte une fonction caractéristique appelée Gateway System (système passerelle). Les plateformes basées sur Ethereum utilisent les jetons ERC-20, mais quand leurs mainnets sont lancés, les jetons expirent généralement après un échange vers des devises mainnet. Cependant, le Gateway System de FLETA permet l'échange de jetons vers des devises et de devises vers des jetons, et les échanges libres de jetons ERC-20 avec les devises mainnet sont autorisés. De même, FLETA offre une grande interopérabilité, car les projets de DApps peuvent se servir de leurs jetons ERC-20 en utilisant la chaîne FLETA. FLETA attire de nombreux développeurs grâce à sa flexibilité et à son environnement adapté aux développeurs et on s'attend à ce que plusieurs DApps utilisent activement la chaîne FLETA à l'avenir.

Henry Hong, PDG de FLETA, a déclaré : « FLETA est un nouveau mainnet blockchain proposant une évolutivité illimitée, de faibles frais de transaction et une vitesse élevée. » Il a également montré sa confiance concernant la popularisation de la technologie blockchain en ajoutant : « FLETA peut être utilisée activement dans l'adoption de la technologie blockchain dans notre vie de tous les jours, car elle est à la fois adaptée aux développeurs et aux utilisateurs. »

