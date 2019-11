Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GMER.P

Ucommune, le plus grand exploitant chinois de communautés d'espaces de travail partagé, a récemment accueilli la 4e conférence mondiale INS à Pékin, en Chine. Conçue pour faciliter l'échange d'informations et la collaboration dans l'économie de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : RJK Explorations Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : RJX.A Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 09 h 22 : 34...