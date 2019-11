Peter Brereton de Tecsys Inc. reçoit le Grand Prix de l'Entrepreneur d'Ernst & Young ®2019 de la région du Québec, catégorie technologie





MONTRÉAL, le 11 novembre 2019 /CNW/ - Ernst & Young LLP (EY) a nommé Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), Entrepreneur de l'année® 2019 pour la région du Québec dans la catégorie technologie. Le Grand Prix de l'Entrepreneur de l'année®, rend hommage aux entrepreneurs qui font preuve d'excellence et d'un succès extraordinaire dans des domaines comme l'innovation, le rendement financier et leur engagement personnel envers leur entreprise et leur communauté. M. Brereton a été honoré pour ses réalisations par un jury indépendant, et le prix lui a été présenté lors d'un gala en tenue de soirée le 7 novembre 2019.

« C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois cette honneur d'EY », a déclaré M. Brereton. « 'Même si le prix est à mon nom, il appartient tout autant à notre incroyable équipe, ici et dans le monde entier. Quand je pense que Tecsys a débuté, il y a environ 35 ans, dans le sous-sol de mon frère, et que cette entreprise est maintenant un fournisseur de logiciel mondial, je suis très fier de la réputation que nous avons pu préserver tout au long de sa croissance et de son développement. »

Généralement considéré comme un des programmes de prix d'entreprise les plus prestigieux du monde des affaires, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY® rend hommage aux dirigeants d'entreprises à forte croissance qui excellent en affaires et transforment le monde.

M. Brereton a tout d'abord dirigé le développement de logiciel, la gestion du produit, les ventes et la commercialisation de l'entreprise. En 1998, il a été nommé chef de la direction et c'est en grande partie à lui que nous devons le premier appel public à l'épargne de Tecsys.

Sous la direction de M. Brereton, Tecsys est devenue un fournisseur mondial de technologie d'exécution de la chaîne d'approvisionnement, classée « visionnaire » dans le Quadrant magique de Gartner Inc. pour les systèmes de gestion d'entrepôt, Tecsys maintient cette position depuis 2010. En Amérique du Nord, l'entreprise est le chef de file des solutions de chaîne d'approvisionnement des systèmes de santé et hospitaliers. Plus de 1 000 petites, moyennes et grandes entreprises clientes du monde entier dans les secteurs de la santé, des pièces de rechange, de la logistique externalisée, de la distribution à fort volume pour la vente au détail et en gros, confient leurs chaînes d'approvisionnement à Tecsys.

Maintenant dans sa 33e année, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY s'est étendu pour honorer les chefs d'entreprises dans plus de 145 villes et 60 pays à travers le monde

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur ®

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY®, fondé par EY, est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs. Ce prix se démarque par sa façon d'encourager l'activité entrepreneuriale chez les personnes qui ont du potentiel et de reconnaître la contribution des gens qui se révèlent une source d'inspiration grâce à leur vision, leur leadership et leurs réalisations. Unique en son genre et d'envergure mondiale, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY rend hommage à ceux qui créent et dirigent des entreprises prospères, en pleine croissance et dynamiques, dans le cadre de concours à l'échelle régionale, nationale et internationale, et ce, dans plus de 145 villes dans 60 pays. ey.com/eoy.

En 2019, le jury indépendant du Québec se compose de Martin Deschênes, président et fondateur, École d'Entrepreneurship de Beauce; Jacques Foisy, président du conseil et associé directeur, Novacap; Jean-Yves Germain, chef de la direction, Groupe Germain; Brigitte Jalbert, présidente et chef de la direction, Les Emballages Carrousel; Claudine Labelle, fondatrice et présidente, Fillactive; Constance Raymond, vice-présidente, Technologie Outbox; et Andrew Richardson, président, Targray.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : ICI RDI, Groupe TMX, The Globe and Mail Inc., Air Canada, Media One Creative et The Printing House Limited. Les commanditaires régionaux du Québec sont Captivate Network et NEXT Canada.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique externalisée ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

