Ucommune accueille la 4e conférence mondiale INS à Pékin et publie un livre blanc sur les tendances de demain





PÉKIN, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Ucommune, le plus grand exploitant chinois de communautés d'espaces de travail partagé, a récemment accueilli la 4e conférence mondiale INS à Pékin, en Chine. Conçue pour faciliter l'échange d'informations et la collaboration dans l'économie de l'innovation, la conférence de cette année a réuni des milliers d'entrepreneurs et de leaders d'opinion autour du thème « The Future of Co-inventing » (L'avenir de l'invention commune), faisant écho aux trois valeurs fondamentales d'Ucommune, à savoir « l'innovation, le réseau et le partage ».

La conférence a accueilli plus de 50 experts, universitaires, grands dirigeants de l'industrie, institutions d'investissement, innovateurs pleins d'initiative pour débattre d'une gamme de sujets allant des solutions de vie intelligentes à l'innovation et la croissance des entreprises.

« En notre qualité de plus grand exploitant d'espaces de travail partagé en Chine, il nous incombe de mettre les gens en relation et de faciliter l'échange d'idées afin de stimuler l'innovation », a déclaré M. Daqing Mao, fondateur et président d'Ucommune. « La Conférence mondiale INS, qui en est maintenant à sa quatrième année, réunit les esprits les plus brillants de tout le pays pour créer et partager. Enrichie par l'esprit d'innovation, de partage et de mise en relation, cette conférence examine la façon dont les tendances technologiques futures, les idées créatives et les développements culturels transforment notre vie quotidienne et notre travail au jour le jour. »

Pendant la conférence, Ucommune a annoncé les résultats de son livre blanc annuel, intitulé « The Future of Co-inventing: Report on Future Trends in 2019 » (L'avenir de l'invention commune : rapport sur les tendances futures en 2019), qui fournit de précieuses connaissances universitaires aux analystes de données, aux observateurs économiques et aux chercheurs politiques. Le rapport de 96 pages comporte des données provenant de 76 ensembles de données et de dix villes, qui permettent d'examiner la façon dont l'intelligence artificielle va façonner les maisons, les espaces publics et les entreprises de demain dans neuf environnements et secteurs d'activité, notamment la technologie blockchain, la 6G, les systèmes de santé familiale connectés, les applications de réalité virtuelle, la conduite autonome et la reconnaissance faciale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ucommune.com/en/

À propos d'Ucommune

Ucommune est un exploitant chinois de communautés d'espaces de travail partagé. Au 30 juin 2019, Ucommune gérait 200 espaces de travail partagé dans 44 villes dans la Grande Chine, à Singapour et à New York. Les services d'espaces de travail partagé hors ligne d'Ucommune comprennent les modèles autogérés de travail partagé U Space, les espaces personnalisés U Studio et U Design, ainsi que des modèles à investissement minimum comme U Brand et U Partner. Après quatre années de recherche, Ucommune encourage un écosystème de travail partagé intelligent à l'échelle mondiale, où nos membres peuvent tirer parti de notre réseau pour exploiter leur potentiel et créer collectivement une valeur optimale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026553/Ucommune_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026555/Ucommune_2.jpg

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 11:08 et diffusé par :