Appel de candidature - Ambassadeurs ÉTS 2020 - Qui seront les prochains Ambassadeurs ou Ambassadrices ÉTS?

MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) annonce l'ouverture de la période d'appel de candidatures afin de trouver ses diplômé(e)s d'exception.

Nous vous invitons à proposer la candidature de diplômé(e)s inspirants et inspirés de votre entourage, qui font preuve d'audace et d'ingéniosité, en plus de jouir d'une réputation exemplaire, dans l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

Ambassadeur ÉTS Émérite;

Ambassadeur ÉTS Recherche et innovation;

Ambassadeur ÉTS Entrepreneur;

Ambassadeur ÉTS Relève.

Les prix Ambassadeurs ÉTS permettent de mettre de l'avant le travail, l'engagement et les succès obtenus par les diplômés de l'ÉTS. Par l'attribution de ce titre honorifique, l'École souhaite reconnaître ses diplômés et ses diplômées d'exception qui par leurs actions concrètes, contribuent au rayonnement et au positionnement de l'ÉTS au Québec et ailleurs. L'École entend ainsi démontrer l'importance qu'elle accorde à l'excellence de ses diplômés et renforcer leur sentiment d'appartenance afin qu'ils deviennent de réels Ambassadeurs et Ambassadrices engagés dans le développement et la croissance de l'ÉTS.

Les candidatures peuvent être soumises d'ici au dimanche 12 janvier 2020, 23 h 59 : Candidatures Ambassadeurs ÉTS 2020. Pour toute question, contactez-nous au relationsdiplomestsmtl.ca.

Un hommage à nos diplômés d'exception

À ce jour, 17 diplômés ont reçu le titre honorifique d'Ambassadeur ÉTS, lequel reconnaît publiquement les réalisations et le dépassement de soi dont ils ont su faire preuve. Ces lauréats se démarquent parmi les 26 000 diplômés que notre université forme depuis près de 45 ans. Les nouveaux lauréats seront reconnus au prochain Gala des Ambassadeurs ÉTS du 7 mai 2020.

