Le fabricant chinois de pneus Linglong Tire a participé au SEMA Show 2019





LAS VEGAS, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois de pneus Linglong Tire présente ses produits clés commercialisés sous plusieurs de ses marques à l'occasion du SEMA Show 2019 organisé du 5 au 8 novembre 2019. C'est la deuxième fois que le fabricant de pneus participe à cet événement.

Le SEMA Show, première exposition mondiale dédiée aux véhicules modifiés et aux accessoires connexes, ainsi qu'exposition professionnelle majeure pour le marché mondial de l'après-vente automobile, réunit les technologies avancées et les produits les plus vendus du secteur. Le stand de Linglong Tire du salon a attiré un grand nombre de passionnés de l'automobile grâce à la vaste campagne publicitaire en extérieur de la société, le long de la route entre l'aéroport de Las Vegas et le hall d'exposition.

Linglong Tire exerce ses activités sur le marché américain depuis de nombreuses années. Sur son stand qui a réuni en continu un grand nombre de clients en discussion ou en consultation approfondie avec le personnel de Linglong, le fabricant de pneus internationalement reconnu a exposé une grande variété de pneus destinés aux berlines et aux SUV, ainsi que des pneus d'hiver, des pneus en acier, et des pneus radiaux agricoles, qui sont tous commercialisés sous ses marques, parmi lesquelles Linglong, Leao et Atlas. Le nouveau pneu RT de Linglong a notamment été accueilli favorablement par les clients lors du salon, tandis que de nombreux visiteurs ont pris la pose pour une photo de groupe aux côtés des pneus radiaux agricoles.

En phase avec la popularité croissante du fabricant parmi les conducteurs mondiaux d'automobiles et de camions, Linglong Tire a été hautement saluée par les clients lors du salon de cette année, grâce à ses produits haut de gamme, ses services, et ses efforts en matière de marketing de marque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025816/Linglong_Tire_SEMA_Show_2019.jpg

