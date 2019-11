FLETA, la plateforme de chaîne de blocs, sera cotée sur Bittrex Global





Le dépôt FLETA sera possible à partir de 9 h 00 (TUC+9) le 16 novembre sur Bittrex Global

Les échanges FLETA débuteront à 9 h 00 (TUC+9) le 19 novembre sur Bittrex Global

SÉOUL, Corée du Sud, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- FLETA, un projet de réseau principal de chaîne de blocs, a annoncé qu'il sera coté sur Bittrex le 19 novembre prochain.

Bittrex Global, une bourse de cryptomonnaies basée au Liechtenstein, est une plateforme d'actifs numériques sûre et crédible disposant d'une vitesse de transaction rapide, d'un portefeuille stable et d'un niveau de sécurité élevé. En outre, les usagers de Bittrex International peuvent aussi accéder à Bittrex Global puisqu'ils peuvent utiliser ses services avec les mêmes identifiant et mot de passe.

Bittrex Global a annoncé l'introduction en bourse de plusieurs projets coréens en même temps que son lancement pour renforcer sa position sur le marché coréen.

FLETA étant perçu comme un projet de réseau principal prometteur, on s'attend à ce qu'il soit le moteur de la commercialisation de la technologie de chaîne de blocs. FLETA a récemment procédé au test de performance du réseau principal dans un cadre d'exploitation réel de 28 noeuds, dans six villes du monde différentes. L'équipe de FLETA a procédé à des transactions réelles et le nombre de TPS peut attendre 14 000 au maximum. FLETA est une plateforme optimisée pour fournir et assurer des services reposant sur la chaîne de blocs aux développeurs et aux utilisateurs de DApp, du fait de son prix raisonnable et de son caractère hautement évolutif.

Parallèlement à son lancement officiel sur le réseau principal le 11, SendSquare, la fondation de FLETA, a annoncé un processus de dépôt en même temps que son introduction en bourse. Les usagers qui versent un dépôt entre le 16 novembre à 9 heures et le 19 novembre à 8 heures (TUC+9) peuvent obtenir des tokens FLETA bonus. Les participants doivent verser des dépôts FLETA pendant la période susmentionnée et ne pas les retirer avant le 30 novembre pour y avoir droit.

Les participants peuvent toujours négocier des FLETA et retirer des BTC pendant la durée du processus.

Montant du dépôt et taux de bonus :

De 1 à 299 999 FLETA : bonus de 1 %

Plus de 300 000 FLETA : bonus de 3 %

Les détails du processus peuvent être consultés sur le site Web de Bittrex Global ( https://global.bittrex.com/ ) et sur les canaux FLETA.

