CollabNet VersionOne expose la façon dont la gestion de la chaîne de valeur appuie le SAFe lors du Sommet des RTE

AMSTERDAM, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Sommet des RTE 2019 -- CollabNet VersionOne ( www.collabnet.com ), le leader mondial de la fourniture de produits Agile d'entreprise et de la gestion de la chaîne de valeur, a annoncé qu'il exposera la façon dont ses solutions de gestion de la chaîne de valeur (VSM, Value Stream Management) et le support SAFe permettent aux services informatiques des entreprises de mettre à l'échelle appropriée les conversions Agile et DevOps, lors du Sommet des RTE 2019, qui se tiendra les 11 et 12 novembre au BIMHUIS d'Amsterdam.

« Les Release Train Engineers (RTE) sont essentiels à la conversion Agile, ce qu'admet le cadre SAFe dans sa formation spécifique aux RTE. Nous montrerons notre appui continu à SAFe et au prochain cadre SAFe 5.0. En outre, nous décrirons la façon dont le VSM peut permettre d'autres initiatives Agile à grande échelle », a déclaré Thomas Hooker, le vice-Président marketing de CollabNet VersionOne. « Le VSM est important pour la fonction de RTE, c'est pourquoi nous avons hâte de collaborer avec la communauté mondiale des RTE et la communauté SAFe, de répondre à leurs questions et surtout, de connaître les défis auxquels ils sont confrontés et les outils et les solutions qu'ils souhaitent. »

Les participants au Sommet des RTE pourront découvrir CollabNet VersionOne VS, une solution de VSM leader pour les entreprises leur permettant de mesurer, de suivre, d'optimiser et de faire correspondre la fourniture de logiciels avec leurs objectifs métier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.collab.net/products/vs . Les participants pourront interagir avec les experts de CollabNet VerisonOne, voir les capacités de VS et approfondir leurs connaissances sur VSM et sur la façon dont il appuie Agile et SAFe à l'échelle de l'entreprise.

Les participants au Sommet des RTE pourront échanger avec des Scrum Masters et d'autres leaders Agile qui partageront en direct leur expérience et montreront des études de cas de mise en oeuvre de RTE dans différents secteurs d'activité.

Partagez : retrouvez @CollabNetV1 au #RTEsummit les 11 et 12 novembre pour en savoir plus sur les dernières tendances en matière de #SAFe, #Agile et de gestion de la chaîne de valeur.

À propos de CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne est le leader de la fourniture de produits Agile d'entreprise et de la gestion de la chaîne de valeur, accélérant la mise au point et la livraison de logiciels de grande valeur tout en renforçant la qualité et en réduisant le risque. Nos offres proposent aux leaders mondiaux du marché des entreprises et des gouvernements une solution cohérente, de l'idée à la livraison, leur permettant de saisir, créer, fournir et mesurer le flux de valeur métier tout au long du cycle de développement de leurs applications. www.collab.net .

