Déclaration - Le gouvernement du Canada souligne le jour du Souvenir 2019

OTTAWA, le 11 nov. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui, à l'occasion du centenaire du premier jour du Souvenir :

« Le 11 novembre 1919, le Canada soulignait pour la première fois le jour de l'Armistice, pour commémorer l'accord qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale le lundi 11 novembre 1918, à 11 h.

Depuis, des Canadiens se réunissent à la onzième heure du onzième jour du onzième mois pour rendre hommage à ceux qui ont servi le Canada, hier comme aujourd'hui, en temps de guerre, de conflit militaire et de paix.

En ce jour du Souvenir, nous témoignons notre profonde reconnaissance à ceux qui ont donné leur vie au service de leur pays. Nous remercions les vétérans, les membres des Forces armées canadiennes, les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les familles qui les soutiennent à la maison, et tous ceux qui ont défendu la paix et la liberté. Il est également important de souligner la longue tradition de service militaire des nombreux peuples autochtones - qu'ils proviennent de communautés des Premières Nations, Inuits ou Métis.

Aujourd'hui, nous demandons au peuple canadien de prendre quelques instants pour réfléchir aux énormes sacrifices consentis par des générations antérieures et actuelles de Canadiens. Devant les cénotaphes et les monuments commémoratifs du pays, marquons un temps d'arrêt afin de nous souvenir d'eux et de leur rendre hommage pour leur service, leur courage et leur bravoure. Nous avons envers eux une dette de reconnaissance, car ils ont protégé et préservé les droits et les libertés dont nous jouissons aujourd'hui.

Le Canada se souvient.

N'oublions jamais. »

