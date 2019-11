Habanos, S.A. présente en avant-première mondiale l'édition exclusive Romeo y Julieta Maravillas 8 commémorant le Nouvel An chinois





- Le cigare Romeo y Julieta Maravillas 8 a été sélectionné par Habanos, S.A. pour commémorer la Fête du Printemps chinois 2020

- Pacific Cigar Co. and Infifon HK Ltd., les distributeurs exclusifs de Habanos, S.A, présenteront cette nouvelle vitole les 13 et 14 novembre à Hong Kong

LA HAVANE, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Habanos, SA, par l'intermédiaire de Pacific Cigar Co. et Infifon HK Ltd., ses distributeurs exclusifs pour l'Asie, présente Romeo y Julieta Maravillas 8 (calibre 55 x 155 mm de longueur), sa nouvelle production exceptionnelle commémorant le Nouvel An chinois. Cette vitole a été choisie exclusivement pour célébrer l'événement avec une édition limitée.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8646851-habanos-romeo-y-julieta-maravillas-8/.

La nouvelle édition est présentée dans un étui unique conçu exclusivement pour l'occasion et arborant une gravure stylisée représentant un rat, l'animal-signe du Nouvel An chinois 2020. L'étui contient 8 Habanos réalisés « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement à la main avec une tripe longue) après une sélection rigoureuse de la cape, la sous-cape et la tripe, en provenance de la région de Vuelta Abajo, dans les environs de Pinar del Río, considérée comme la meilleure productrice de tabac au monde. En 2012, « Maravillas No. 3 », la vitole de galera (nom de manufacture) de la collection Romeo y Julieta Maravillas 8, a été commercialisée en édition limitée sous la marque Montecristo et a connu un accueil très chaleureux sur les marchés internationaux.

La présentation aura lieu lors de deux événements distincts les 13 et 14 novembre à l'hôtel Kerry à Hong Kong. Chaque jour, les 120 invités présents auront le privilège non seulement de goûter en exclusivité le mélange équilibré et aromatique de ce Habano classique de force moyenne, mais aussi de profiter d'une vue privilégiée sur le port de la ville. L'hôtel avait déjà été le théâtre du lancement du Bolivar Soberano d'Habanos l'an dernier.

Devenue en 2019 le deuxième marché le plus important, derrière l'Espagne, pour Habanos, S.A., la Chine est un marché en expansion. Le pays peut se vanter d'abriter 5 sites Cohiba Atmosphere et 5 boutiques La Casa del Habano (y compris en Chine continentale, à Hong Kong et Macao).

Fondée en 1875, la marque Romeo y Julieta tire son nom de la tragédie littéraire éponyme de William Shakespeare. Depuis son séjour à La Havane en 1946, Winston Churchill, l'un des fumeurs les plus fidèles de Romeo y Julieta, a vu son nom imprimé sur de nombreuses bagues, et la vitole la plus connue de la marque a été baptisée « Romeo y Julieta Churchills » en son honneur.

Pacific Cigar Company Limited (PCC) et Infifon HK Ltd. sont les distributeurs exclusifs de Habanos (S.A.) en Asie. Ils se partagent plus de 50 magasins de vente au détail, dont 32 dans la région Asie Pacifique, 2 en Chine, 2 au Canada et 21 autres boutiques partenaires en Asie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025918/Romeo_y_Julieta_Maravillas_8.jpg

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :