Sunwing présente un nouveau menu d'achats à bord créé en collaboration avec Schwartz's Deli et la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada





MONTRÉAL, 11 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Café Sunwing revient en force! Au cours de la prochaine saison, les voyageurs pourront vivre non pas une, mais deux fameuses expériences culinaires canadiennes en route vers le soleil du Sud. La nouveauté de cette édition est l'introduction de l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, servie sur un petit pain bretzel avec moutarde à l'ancienne et mayonnaise, garnie d'un cornichon tranché et préparée selon une recette rigoureuse conçue par le célèbre restaurant montréalais. Schwartz's Deli, bien connu non seulement au Québec, mais partout au Canada, sert sa fameuse viande fumée depuis plus de neuf décennies. Cependant, c'est la première fois que le restaurant historique s'associe à une compagnie aérienne pour que sa viande fumée primée puisse maintenant être dégustée à une altitude de 9144 mètres.



De plus, Sunwing est ravi de maintenir son partenariat, pour la quatrième saison consécutive, avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Le croque-monsieur de la Chef Lynn Crawford, composé d'un pain brioché cuit au four, d'une sauce béchamel, de jambon fumé, de gruyère et de fromage suisse, puis agrémenté de moutarde, de mayonnaise et d'oignons caramélisés, est une nouveauté pour la saison 2019-2020. Sa tortilla tex-mex au poulet, qui a connu un succès auprès des voyageurs Sunwing, est également de retour au menu.

Mark Williams, le président de Sunwing Airlines, s'est réjoui des ajouts au nouveau menu : « Nous croyons en l'importance d'être aux côtés de nos clients à chaque étape de leurs vacances et nous pensons que leur expérience avec nous doivent commencer dès qu'ils prennent place à bord. Nous sommes fiers de notre service en vol primé et le menu du Café Sunwing y joue un rôle clé. En renouvelant notre partenariat de longue date avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada et en présentant l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, nous tenons notre promesse envers nos clients de les permettre de Mieux Voyager. »

« Chez Schwartz's Deli, nous ravissons depuis plus de neuf décennies les résidents locaux et les visiteurs avec notre unique viande fumée de renommée mondiale », dit Paul Nakis, propriétaire de Schwartz's Deli. « Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau partenariat, lequel permettra aux voyageurs de partout au pays de déguster pour la première fois notre célèbre produit à 10 000 mètres dans les airs. »

Chef Lynn Crawford a aussi commenté la nouvelle : « Je suis ravie d'être partenaire avec Sunwing à nouveau cette année, puis de permettre aux Canadiens de commencer leurs vacances en beauté, grâce au service à bord primé de Sunwing Airlines. Les recettes que j'ai créées pour le Sunwing Café cette saison sont à la fois nutritives et délicieuses et uniquement composées d'ingrédients de qualité. »

En plus des nouvelles offres de Schwartz's Deli et de la célèbre Chef Lynn Crawford, les clients peuvent s'attendre à plusieurs autres primeurs dans cette nouvelle édition du menu, dont une savoureuse salade au quinoa et un délicieux pain aux saucisses. Il y a également une sélection de plusieurs nouvelles collations, dont des bouchées sans noix Joseph's Nutless Clusters et des Rolo SNAX. Les clients pourront précommander leur repas en ligne jusqu'à 48 heures avant l'heure du départ pour garantir la disponibilité de leur choix favori.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d'un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Entreprise renommée pour son service primé, Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire. Sunwing égalise les dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie à bord des vols de Sunwing Airlines, aucuns frais administratifs ne sont collectés et 100 % des dons sont versés à la Fondation.

