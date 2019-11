myPOS accueille Jean Beaubois, son nouveau responsable de la stratégie





Le fournisseur européen de services de paiement myPOS est ravi d'annoncer la nomination de son nouveau responsable de la stratégie, Jean Beaubois, qui prend effet le 11 novembre 2019.

Jean Beaubois vient de SafeCharge, un fournisseur international de technologies de paiement, où il était en charge des relations avec les investisseurs et des F&A ces deux dernières années. M. Beaubois apporte une vaste expérience et des connaissances approfondies dans les technologies de paiement, l'analyse financière et la stratégie ? des compétences acquises chez SafeCharge ainsi que dans des banques d'investissement de premier plan comme Morgan Stanley et Goldman Sachs.

« La nomination de M. Beaubois contribuera à la solidité financière et à la stratégie de myPOS », a déclaré Christo Georgiev, fondateur et PDG de myPOS. « myPOS connaît une croissance exponentielle, chaque mois un nombre record de petites entreprises se tournent vers myPOS pour gérer leur entreprise avec notre solution de paiement tout-en-un et M. Beaubois contribuera à soutenir notre stratégie de développement en recherchant des investissements et des partenariats. »

myPOS a été créé sur le principe que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et le secteur dans lequel elle opère, doit pouvoir accéder à une technologie de paiements innovante pour vendre ses produits ou services en vue de croître.

Dans cette perspective, myPOS a été le premier et reste aujourd'hui le seul fournisseur de technologie de paiement à fournir un compte de commerçant gratuit avec règlement des fonds immédiat sans coût supplémentaire. En plus d'offrir le meilleur support à ses clients, myPOS a développé son propre réseau de vente composé de boutiques phares ouvertes successivement à Londres, Amsterdam, Sofia, Milan, Barcelone, Anvers et Paris ; des ouvertures à Bucarest et Vienne sont prévues prochainement.

myPOS continue de lancer des solutions plus compétitives et innovantes sur le marché européen comme le très abordable myPOS GO pour seulement 29 EUR et le prochain myPOS HUB+, premier appareil de comptoir pour entreprise combinant un terminal de paiement, une caisse enregistreuse électronique et des applications de gestion d'entreprise.

À propos de myPOS World Ltd

myPOS World Ltd est une fintech exploitant la plateforme myPOS dans toute l'Europe. Les comptes de monnaie électronique et les services de paiement de myPOS sont fournis par une institution britannique de monnaie électronique appartenant à myPOS, agréée et réglementée par le FCA, et par une institution de monnaie électronique associée, accréditée par l'UE, membre direct de MasterCard, VISA, Amex, JCB, UnionPay et d'autres systèmes de paiement par carte.

myPOS a son siège social à l'adresse suivante : Level 24, The Shard, London Bridge Street, London SE1 9SG, Royaume-Uni.

www.mypos.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 08:45 et diffusé par :