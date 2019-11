Invitation aux médias - Observez le passage de Mercure avec les experts du Planétarium Rio Tinto Alcan





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Espace pour la vie invite les représentants des médias à se joindre aux passionnés d'astronomie pour observer le passage de la planète Mercure devant le Soleil. En compagnie d'astronomes professionnels et amateurs équipés de télescopes spécialisés, le public pourra apprécier ce rare phénomène et observer la mécanique des planètes en toute sécurité. Selon les prévisions météo, les meilleures fenêtres d'observation seront entre 9 h et 11 h. Avec le ciel couvert, les animations spéciales auront lieu à l'intérieur et le phénomène pourra être suivi en webdiffusion à l'intérieur. Joignez-vous à nous!

Si vous manquez ce rendez-vous, sachez que la prochaine observation au Québec aura lieu en 2049!

QUAND 11 novembre 2019 - 7 h 15 à 13 h 04 (Nous serons sur place dès 6 h pour vous accueillir)

Le phénomène débute a? 7 h 36 (Mercure mettra moins de 2 minutes à franchir le bord du Soleil, soyez prêts! );

Le maximum du passage aura lieu à 10 h 20 min : Mercure sera alors très près du centre du disque du Soleil.

Tout au long de la journée, on suivra la progression de la planète devant le Soleil;

La sortie de la planète se fera de manière graduelle, entre 13 h 02 et 13 h 04.



OÙ L'activité se tient à l'extérieur devant le Planétarium Rio Tinto Alcan.

En cas de conditions météorologiques défavorables (ciel entièrement couvert, plafond bas, pluie), l'observation pourrait être temporairement suspendue ou annulée selon le cas. Dans le doute, le 11 novembre, avant de vous déplacer, téléphonez au 514 443-6801 (dès 5 h 30).



ACCÈS IMPORTANT : en raison des travaux en cours autour de la station de métro Viau et du Planétarium, les véhicules doivent se stationner au 3200, rue Viau (accès souterrain à l'entrée des groupes du Planétarium) ou au 3000, rue Viau face au centre Pierre-Charbonneau (les deux stationnements sont payants).



QUOI Observez un phénomène astronomique rare et rencontrez nos experts disponibles pour des entrevues sur place.



À SAVOIR L'activité est gratuite et ouverte au grand public.

Aucun spectacle ne sera diffusé au Planétarium Rio Tinto Alcan, actuellement fermé les lundis.



ESSENTIEL Pour filmer ou photographier le phénomène, vous aurez besoin d'instruments d'optique grossissants (50 à 100 fois), équipés d'un filtre spécialement conçu pour l'observation sécuritaire du Soleil. Le phénomène ne peut pas être observé à l'oeil nu.



ATTENTION Il ne faut jamais regarder directement le Solei l, à moins de placer un filtre spécialement conçu entre ses yeux et le Soleil : il y a risque de brûlures permanentes de la rétine de l'oeil.

Pour en savoir plus : espacepourlavie.ca/passage-de-mercure-11-novembre-2019

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 05:00 et diffusé par :