Nanotronics présente le système à haut rendement nSpec® lors du salon Semicon Europa





Nanotronics, la société inventrice d'une plateforme de contrôle industriel alliant IA, automatisation et imagerie perfectionnée, sera présente aujourd'hui au salon SEMICON Europa. Le salon se tiendra à Munich du 12 au 15 novembre. Nanotronics et Kitec se partageront le stand B1139 au centre d'exposition Messe München.

« Nous présenterons le système nSpec® LS », déclare Julie Orlando, directrice des produits chez Nanotronics. « Ce système est idéal dans des environnements de fabrication à forte productivité. »

nSpec® LS comporte une option de haut rendement. Lors du salon SEMICON Europa, les ingénieurs de Nanotronics montreront comment l'IA reconnaît les anomalies et les caractéristiques dignes d'intérêt afin de rationaliser le processus de contrôle.

Les systèmes de Nanotronics permettent aux entreprises technologiques de pointe de contrôler les semi-conducteurs, les puces 3D de dernière génération, les matières et matériaux innovants et bien plus encore. L'objectif de Nanotronics est d'améliorer le rendement et de réduire les déchets en rationalisant le processus de contrôle.

Lieu

B1139 Messegelände, 81829

Munich, Allemagne

Mardi 12 novembre, 9 h ? vendredi 15 novembre, 16 h

À propos de Nanotronics

Nanotronics crée des plateformes qui allient robotique et imagerie perfectionnée, ainsi que des plateformes avancées d'IA afin de révolutionner le contrôle des processus dans le cadre de l'automatisation industrielle intégrale et des processus de fabrication. Nanotronics élabore des plateformes d'intelligence artificielle spécialement conçues et formées pour répondre aux besoins uniques de contrôle des processus de fabrication industrielle de pointe.

