XTAR VC8, le régisseur intelligent pour batterie





STEPHEN, Chine, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- En tant que premier chargeur universel de batterie à huit fentes dans l'histoire de XTAR, XTAR VC8 est un chargeur intelligent de type C pouvant charger simultanément 8 batteries protégées 21700 et tester la fonction de capacité de batterie. Mis en circulation le 8 novembre 2019, le XTAR VCB est également disponible sur Amazon.

Depuis ces dernières années, les batteries 21700 constituent les batteries les plus récentes communément utilisées dans de nombreux domaines comme les voitures électriques, les appareils de vapotage, les cardans, etc. Les batteries 21700 sont considérées comme une amélioration par rapport aux batteries 18650 parce qu'elles ont une plus grande capacité et des puissances plus élevées. D'après des essais faisant autorité, l'énergie spécifique de monomère est environ 20 % plus élevée et la capacité est environ 35 % plus élevée que dans les batteries 18650. Les coûts de fabrication sont réduits de 9 %.

Afin de répondre à la demande d'un marché en constante évolution, XTAR a aussi procédé à des ajustements positifs sur sa propre ligne de production et lancé pour la première fois les chargeurs 21700 à huit fentes. Le chargeur XTAR VC8 multifonction à huit fentes est toutefois différent des chargeurs traditionnels à huit fentes. Il fait appel à un port de type C pour soutenir un chargement rapide QC3.0 et une vitesse de chargement maximale de 3 A. Le XTAR VC8 détecte par ailleurs l'état de la batterie, puis alimente cette batterie avec le courant qui convient.

« En plus du chargement intelligent, le chargeur est muni de 5 options de courant pour permettre aux utilisateurs de choisir en fonction de leurs besoins. En mode calibrage, le chargeur teste la capacité réelle des batteries en 'chargeant-déchargeant-chargeant' celles-ci ; le courant de décharge stable de 300 mA sert à mesurer avec précision la capacité véritable de la batterie de façon à ce que l'utilisateur puisse savoir si cette capacité de la batterie est surestimée ou non, et également faire la distinction entre batteries aux bonnes performances et mauvaises batteries, » a commenté David, PDG de XTAR.

À propos de XTAR

Depuis 13 ans, en tant qu'entreprise nationale de haute technologie, disposant d'une équipe de recherche et développement très professionnelle et d'un système idéal de chaîne d'approvisionnement, XTAR est fermement sur la voie de l'innovation et du contrôle qualité. XTAR a fabriqué au fil des années de nombreux produits de première génération, des chargeurs intelligents de batteries au lithium, des lampes torches pour la plongée, le plein air et d'autres séries avec diodes électroluminescentes (DEL). XTAR a toujours persisté à fabriquer des produits de bonne qualité qu'elle a commercialisés avec succès dans plus de 120 pays et régions autour du globe.

