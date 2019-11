L'activité américaine du groupe Alpega est en hausse de 345 %





Le groupe Alpega, principal fournisseur de logiciels de gestion de transport de bout en bout basés sur le cloud en Europe, a annoncé aujourd'hui que son activité en Amérique du Nord pour le troisième trimestre de l'année était en hausse de 345 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Mark McArthur, directeur général d'Alpega pour la région Amérique du Nord, a déclaré : « Cette année, nous avons élargi notre portefeuille de produits et notre stratégie de commercialisation pour mieux soutenir les activités en Amérique du Nord. La capacité unique d'Alpega à fournir des solutions SaaS aux entreprises dont la complexité des processus de transport va de faible à élevée, permet de démarrer avec un système de gestion des transports (Transportation Management System, TMS) simple et tactique puis de s'étendre à un système hautement stratégique, selon les besoins. »

Les marchés des TMS et des bourses de fret sur lesquels Alpega opère connaissent un changement radical en termes de transformation numérique. La technologie peut désormais effectuer la connexion entre transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens et acheminer les cargaisons avec une efficacité sans précédent.

En plus d'aider les sociétés à économiser des centaines de millions de dollars en frais de transport, Alpega a choisi de mettre l'accent sur la durabilité. La fonctionnalité de routage intelligent permet aux entreprises de réduire leur empreinte carbone en garantissant des camions complets à l'aller comme au retour.

« À mesure que le marché évolue, nous voyons les clients atteindre les limites de ce qu'ils peuvent réaliser avec les outils TMS de première génération qu'ils possédaient à l'origine », explique Todd DeLaughter, PDG du groupe Alpega. « La société Alpega s'étend non seulement aux réseaux de transport simples et complexes, mais exploite également les données de son marché des bourses de fret pour offrir aux expéditeurs comme aux transporteurs des informations uniques sur les itinéraires et les processus optimaux. »

À propos d'Alpega

Alpega est un fournisseur mondial de Systèmes de gestion des transports (Transportation Management Systems, TMS) et de bourses de fret en nuage. Alpega permet aux expéditeurs, aux prestataires de services logistiques et aux transporteurs de gérer de manière collaborative les activités de transport de bout en bout pour une visibilité et une capacité accrues et une réduction des dépenses de transport.

En rationalisant l'approvisionnement, la planification, l'exécution, le règlement et l'analyse des transports, les solutions TMS d'Alpega transforment les chaînes d'approvisionnement locales et internationales en écosystèmes fonctionnant en collaboration, apportant transparence et efficacité à tous les partenaires concernés. La communauté des utilisateurs d'Alpega, qui compte plus de 80 000 transporteurs et expéditeurs et plus de 200 000 membres, s'étend à 80 pays.

Pour en savoir plus, consultez www.alpegagroup.com

Pour Alpega North America, consultez www.na.alpegagroup.com

