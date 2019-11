La toute dernière bouteille de Kavalan est dotée d'un bouchon en couronne digne d'un roi





King Car a utilisé un fût secret pour mûrir son whisky « 40th Anniversary » de 1500 ml

TAIPEI, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- C'est l'évolution d'une entreprise et un voyage ambitieux depuis les produits de ménage, les orchidées et une éducation à la campagne pendant l'enfance pour en arriver au café, à la bière et au whisky, et cette année, même aux restaurants et aux bars.

Et c'est cette histoire que se retrouve aujourd'hui dans un nouveau whisky Kavalan de 1500 ml, le single malt « King Car Group 40th Anniversary », pour marquer ce grand anniversaire de la société mère de Kavalan.

Déjà proposée à Taiwan, la toute dernière édition spéciale de Kavalan ? qui allie avec élégance la richesse crémeuse du toffee et la douceur intense des notes de fruit noir ? sera proposée dans certains pays dans le monde en 2020.

Kavalan n'est pas en mesure de divulguer le fût exact dans lequel a mûri ce whisky extraordinaire et plein de goût : tout ce qu'elle peut dire c'est qu'il s'agit d'un fût à vin rouge très exclusif de classe mondiale.

Le PDG, M. YT Lee, a dit que, comme le seul autre whisky à être lancé au nom du groupe, le « King Car Conductor », la 40th Anniversary Limited Edition était multidimensionnelle, complexe et très profonde comme il convient.

« Je suis très heureux de participer à ce voyage qui a d'abord été entamé par mon père il y a quatre décennies. King Car s'est toujours efforcée d'offrir la plus grande qualité ? une poursuite qui définit notre caractère ? et cette insistance sur l'excellence continuera à l'avenir », explique M. YT Lee.

Le maître mélangeur, Ian Chang, a expliqué qu'il avait réalisé un whisky pour célébrer un important jalon.

« Il a été mûri dans un fût de vin rouge très rare, dont la majesté a donné un whisky richement intense, offrant des saveurs de baie tout à fait distinctives et un toffee luxuriant », explique M. Chang.

M. Chang a expliqué que l'emballage rendait hommage au comté de Yilan, qui se trouve à la foi dans le fief de Kavalan et du président M. TT Lee, avec la forme de la Montagne des neiges ? la source de l'eau de Kavalan.

La forme lisse mais solide de la bouteille exprime l'élégance et la force. Son bouchon en forme de couronne est décoré de cristaux du mondialement célèbre Swarovski®. La persistance et la durabilité, et l'harmonie avec l'environnement naturel, sont incarnées dans le cuir et le bois de la boîte.

Le King Car 40th Anniversary est proposé avec un verre en cristal et est limité à 10 000 exemplaires dans le monde.

King Car 40th Anniversary

Notes de dégustation :

Couleur : auburn royal

Nez : puissant et dense avec de riches notes de vin rouge provenant du cabernet sauvignon noir, avec de la fraise, de la myrtille, des épices et des notes de chêne fraîchement brûlé.

Palais : épais, avec de longues couches de baies riches en toffee, relevées par des notes d'épices, en particulier du poivre, du clou de girofle et du tabac, le tout avec un superbe caractère vineux.

Note finale : longue et sensuelle, avec un doux mélange de fruits et d'épices douces.

À propos de King Car Group

Créée en 1979 par M. Tien-tsai Lee, la marque King Car est bien connue dans le secteur des produits alimentaires et des boissons et incarne l'excellence de la qualité à Taiwan. Ce conglomérat familial a 40 années d'expérience et regroupe des divisions comme King Car Food Industrial, King Car Cultural & Educational Foundation, Car Biotechnology (Orchid Cultivation Center, Aquaculture Division et Afforestation Park), Mr. Brown Coffee, Kavalan Whisky Distillery, Buckskin Beer, et des restaurants et des bars (deux brasseries, le restaurant Buckskin Yakiniku, Buckskin Taproom et Kavalan Whisky Bar). King Car est dirigée par le fils de M. TT Lee, le PDG M. Yu-ting Lee, qui s'assure que le groupe reste fidèle à ses racines dans le Yilan et fasse honneur à son bel environnement naturel, et reste attaché à la vision du président M. TT Lee. La mission de King Car est d'offrir aux clients la tranquillité d'esprit avec une marque digne de confiance, qui s'attèle à proposer des produits de grande qualité qui aident les personnes à vivre leurs vies diverses au maximum.

Contact :

Kellie Du

+886-2-2365-6551 #6800

kellie@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025650/King_Car_40th_Anniversary.jpg

Communiqué envoyé le 11 novembre 2019 à 03:00 et diffusé par :