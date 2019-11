Weatherford présente la première solution de mesure de débit au monde fondée sur l'intelligence de Production 4.0 lors de l'ADIPEC 2019





ForeSite® Flow fournit des renseignements sur les flux en temps réel à gamme complète et non nucléaires dans tous les environnements de production sans séparation

HOUSTON, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a présenté ForeSite® Flow aujourd'hui lors de l'ADIPEC 2019. Il s'agit de la toute première solution de mesure de débit pilotée par l'intelligence de Production 4.0.

ForeSite Flow est un débitmètre multiphase à gamme complète non nucléaire couplé à l'intelligence de Weatherford ForeSite. Conçue pour tous les environnements de production, du pétrole lourd au gaz humide, cette technologie permet de mesurer avec précision le débit de tout mélange fluide sans séparation. En supprimant les séparateurs d'essai volumineux de l'emplacement de forage et en éliminant la gestion des sources nucléaires généralement associée à d'autres débitmètres multiphases en ligne, ForeSite Flow réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation tout en augmentant la fréquence et la précision des tests des puits.

Les données de débit peuvent être visualisées à distance sur n'importe quel ordinateur de bureau ou dispositif mobile via des tableaux de bord intuitifs qui affichent en temps réel les taux de production et les propriétés des fluides pour révéler le comportement réel du réservoir. Grâce à une précision de mesure du débit sans précédent, les opérateurs peuvent accéder à des données à la seconde près pour les puits ayant un rapport gaz/liquide quelconque, tandis que les capacités de numérisation automatisent les processus de test des puits et la validation.

«?Les capacités de Production 4.0 nous permettent d'accroître notre productivité tout en améliorant la sécurité de nos clients?», a déclaré Kyle Chapman, président de la production chez Weatherford. «?En allant au-delà des anciens équipements de mesure de débit, nous avons non seulement une fenêtre directe sur le comportement des réservoirs, mais nous diminuons également le risque HSE, nous améliorons l'efficacité du personnel et nous réduisons considérablement les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'exploitation.?»

Caractéristiques et avantages de ForeSite Flow

Réduction de 70 % des dépenses d'exploitation par rapport aux séparateurs conventionnels. ForeSite Flow améliore l'efficacité du personnel, réduit la maintenance et diminue les besoins de stock.

par rapport aux séparateurs conventionnels. ForeSite Flow améliore l'efficacité du personnel, réduit la maintenance et diminue les besoins de stock. Réduction de 40 % des dépenses d'investissement par rapport aux séparateurs conventionnels. ForeSite Flow réduit les coûts initiaux, simplifie l'installation et nécessite un encombrement réduit.

par rapport aux séparateurs conventionnels. ForeSite Flow réduit les coûts initiaux, simplifie l'installation et nécessite un encombrement réduit. Précision de mesure supérieure. ForeSite Flow est une technologie multiphase propriétaire qui n'est pas affectée par la chimie, la salinité ou les impuretés des fluides. Elle est compatible avec tous les régimes d'écoulement.

ForeSite Flow est une technologie multiphase propriétaire qui n'est pas affectée par la chimie, la salinité ou les impuretés des fluides. Elle est compatible avec tous les régimes d'écoulement. Meilleure compréhension au niveau de la tête du puits. ForeSite Flow fournit des données continues en temps réel avec une résolution inférieure à la seconde pour améliorer la prise de décision en maière de gestion des réservoirs et de la production.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie plus de 24?000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact :

Christoph Bausch +1.713.836.4615 Vice-président exécutif et directeur financier Karen David-Green +1.713.836.7430 Directrice générale adjointe de l'engagement des intervenants et directrice du marketing

