PKFARE a participé à AIRS en tant que candidat d'Accelerator@IATA et révélé la solution NDC NDCHUB





BANGKOK, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- PKFARE a participé à AIRS (Air Industry Retailing Symposium) 2019 en tant que candidat d'Accelerator@IATA. PKFARE a participé à AIRS pour la troisième fois et présenté NDCHUB, la nouvelle marque partenaire de PKFARE dédiée à la solution NDC, au secteur des startups IATA.

Après avoir gagné le prix « Meilleure utilisation de l'API NDC d'Iberia » au Air Industry Retailing Hackathon de l'IATA en juin dernier, avec une expérience et des compétences technologiques extensives en matière d'implémentation de la solution NDC, PKFARE est devenu l'un des candidats d'Accelerator@IATA lorsque sa vision de la façon d'explorer la valeur NDC a été révélée durant le Hackathon. Outre la reconnaissance par l'IATA de la puissance technologique de PKFARE, PKFARE a été également reconnu par l'industrie du voyage comme l'un des plus grands agrégateurs NDC de Chine avec des connexions NDC à divers transporteurs pilotes NDC. Afin de réaliser le schéma complet de l'écosystème NDC, NDCHUB, une marque partenaire de PKFARE dédiée à la solution NDC, a été lancée.

« Pour la majorité des acteurs de l'industrie du voyage, la construction de l'écosystème NDC est plus importante que le simple fait de se préparer pour accéder à NDC », a déclaré Jason Song, PDG de PKFARE, « C'est pourquoi nous continuons de mobiliser notre force et nos ressources accumulées au cours des années, et de les mettre en oeuvre dans le processus de distribution et de commerce de détail NDC tout en développant l'écosystème NDC. » Comme PKFARE l'a mentionné à AIRS, PKFARE poursuit sa croissance en tant que plateforme de contenus de voyage globaux, et sa marque partenaire de solution NDC, NDCHUB, a déjà les contenus NDC de quatre transporteurs pilotes, American Airlines, Emirates, Finnair, et Singapore Airlines, disponibles sur portail et API.

PKFARE, qui considère être l'accès NDC le plus avancé et le plus facile à adopter pour les partenaires, va développer la valeur de NDC via des connexions et des solutions intelligentes et contribuer à construire l'écosystème sectoriel pour les acteurs de l'industrie du voyage du monde entier. « Nous avons toujours focalisé sur la façon d'aider les compagnies aériennes à offrir des produits personnalisés. En accumulant des données sur les achats et en utilisant des calculs IA et cloud, PKFARE peut fournir des informations plus précises sur les passagers aux compagnies aériennes », a ajouté Jack Wei, directeur de l'unité commerciale NDC de PKFARE.

