Voi Technology lève 85 M$ (76 M?) pour implanter ses trottinettes électriques au coeur du transport urbain en Europe





Le Suédois Voi Technology, leader européen de trottinettes électriques, annonce ce jour une levée de fonds de 85 M$ (76 M?) auprès d'investisseurs existants et nouveaux, lui permettant ainsi de poursuivre la mise en place et le développement d'une activité de micro-mobilité profitable, avec pour objectif de transformer l'avenir du transport urbain.

Depuis le lancement de ses opérations en septembre 2018, Voi est passé du statut de start-up à celui d'opérateur visionnaire dans le transport urbain, dont les systèmes de micro-mobilité façonnent désormais les principales villes d'Europe.

Voi va utiliser ce financement pour continuer à établir une activité profitable dans les villes où il opère déjà, et dans celles qui figurent sur son agenda. Le capital réuni permettra des investissements plus conséquents dans la recherche et le développement appliqués à une plateforme technologique développée en interne, et à une ligne de produits de nouvelle génération. Avec pour résultat une avancée majeure en termes d'expérience client, de business model, d'excellence opérationnelle et de performance en matière de développement durable. Les fonds permettront d'accélérer l'expansion du portefeuille de produits de micro-mobilité de l'entreprise, permettant à Voi de monétiser et de renforcer ses opérations et sa position comme principal fournisseur de services de micro-mobilité en Europe. Voi a déjà atteint le seuil de rentabilité dans plusieurs villes.

« Les douze derniers mois ont connu une forte demande de trottinettes électriques Voi de la part des résidents en Europe, mais opérer un changement significatif dans le transport européen ne consiste pas à submerger les villes avec des milliers de trottinettes » fait observer Fredrik Hjelm, CEO et cofondateur de Voi. « Nous développons une activité à long terme qui permettra aux citoyens de se déplacer autrement dans les villes, de manière écologique, rapide, pratique, mais aussi ludique. Nous avons observé les différents volets des business models de nos pairs, en termes de revenus et de coûts, et nous allons continuer à optimiser et à investir dans ce secteur. »

La réussite de Voi tient notamment à son approche collaborative en matière de réglementation, de sécurité et de durabilité, qui voit l'entreprise oeuvrer en étroite collaboration avec les autorités municipales, les autres opérateurs du transport et les décideurs politiques, pour élaborer une vision à long terme qui intègre les trottinettes électriques dans les réseaux de transport en Europe. A ce jour, Voi a obtenu plus de licences d'exploitation auprès des villes que n'importe quel autre opérateur.

Depuis son lancement en 2018, en partant de sa base initiale à Stockholm, Voi a étendu son réseau à 38 villes dans dix pays d'Europe. Après le lancement de ses opérations à Berlin, Munich, Hambourg, Helsinki, Oslo, Nuremberg, Düsseldorf, Marseille, Bordeaux, Odense, Tampere, Turku et Winterthur cette année, Voi a enregistré 4 millions d'utilisateurs qui ont cumulé plus de 14 millions de courses.

Selon Per Brilioth, CEO de la société d'investissement Vostok New Ventures : « Voi n'est qu'au tout début de la phase de développement de la micro-mobilité en Europe, en s'appuyant sur des valeurs propres à la Suède. Le marché français, entre autres, a des perspectives de développement considérable. Voi vient de remporter l'appel d'offres de la ville de Marseille deuxième plus grande ville de France. Nous sommes donc très heureux de voir l'entreprise, grâce à cette nouvelle levée de fonds, introduire une nouvelle génération de trottinettes électriques écologiques, élégantes et sûres, pour permettre aux citoyens de se déplacer rapidement et simplement dans la ville qu'ils aiment. »

Goldman Sachs International est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif et agent de placement, lors du nouveau tour de table aboutissant à la levée de fonds. Le cabinet Hansen Law a pour sa part assuré le rôle de conseiller juridique de Voi.

A propos de VOI

Fondée en août 2018, Voi est une société scandinave de mobilité urbaine qui propose le partage de trottinettes électriques en partenariat avec les villes et les collectivités locales. Nous croyons que les trottinettes électriques peuvent jouer un rôle central dans le changement de la façon dont les gens se déplacent dans nos villes à l'avenir. Et nous voulons nous assurer que la transformation s'effectue de la bonne façon - grâce à la technologie la meilleure et la plus innovante, à un dialogue ouvert et transparent avec les villes et les gouvernements, et en adaptant l'offre aux besoins locaux.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2019 à 19:05 et diffusé par :