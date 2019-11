Une pièce de l'histoire militaire canadienne arrive en Colombie-Britannique





SURREY, Colombie-Britannique, 10 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d'annoncer que le dernier char d'assaut Centurion au Canada à avoir été au front durant la guerre de Corée est arrivé en Colombie-Britannique dimanche, après un périple sur le réseau du CN au départ de Nouvelle-Écosse. Le char Centurion a été chargé sur un wagon au triage du CN à Dartmouth, N.-É., le 30 octobre et est arrivé à Surrey, C.-B., dimanche matin. A.W. Liel, John Hunter Trucking Co., Total Transport & Rigging, Quiring Towing and Recovery, de même que Lumpy's Lowbed Service, ont participé au transport d'un océan à l'autre de cette pièce de l'histoire militaire canadienne.



Le conseiller du canton de Langley, Bob Long, et le major à la retraite du Western Museum of the Armed Forces à Langley, M. Ian Davidson Newby, ont demandé l'aide du CN pour transporter le char jusqu'en Colombie-Britannique. Grâce à la collaboration étroite entre l'Organisation des musées militaires du Canada et la Cornwallis Military Museum Association, le transfert du char Centurion a été autorisé. Ce char était exposé au parc Cornwallis de Dartmouth, N.-É. Il a vraisemblablement servi dans le cadre des efforts déployés par les pays du Commonwealth lors de la guerre de Corée, avant d'être transféré au Canada en 1954.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos Forces armées canadiennes, et nous voulons souligner le sacrifice de nos soldats et de nos vétérans », a déclaré Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation. « Cet effort collaboratif au nom du Western Museum of the Armed Forces permettra d'exposer cette pièce de l'histoire militaire du Canada aux futures générations. Je tiens à remercier tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour leur contribution à transport historique. À l'occasion de notre 100e anniversaire, nous sommes heureux d'appuyer ce projet, qui nous rappelle le rôle que le CN a joué dans le transport des marchandises et des soldats, et dans la croissance de l'économie nord-américaine ».

Le major à la retraite Ian Davidson Newby, qui dirige le Western Museum of the Armed Forces à Aldergrove, était sur place pour voir l'arrivée du char en Colombie-Britannique.

« Ce char Centurion est une précieuse pièce de l'histoire militaire du Canada, et je remercie le CN et tous les partenaires qui ont contribué à son transport jusqu'à notre musée, en Colombie-Britannique, a déclaré le major à la retraite Newby. Le jour du Souvenir est l'occasion d'honorer ceux et celles qui ont défendu notre pays, et avec ce plus récent effort, nous poursuivons la tradition canadienne qui consiste à montrer notre reconnaissance pour leur sacrifice ».

Après avoir été soulevé du wagon du CN, le char d'assaut prendra la route de Langley, où il sera exposé à l'occasion de la cérémonie du jour du Souvenir d'Aldergrove le lundi. Langley intègre régulièrement des aspects de la guerre de Corée dans des événements commémoratifs dans les Légions et lors du jour du Souvenir. Quelque 26 000 Canadiens des forces terrestres, maritimes et aériennes ont combattu au cours du conflit, et 516 Canadiens y ont perdu la vie.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.

Personnes-ressources

Médias

Alexandre Boulé

Conseiller principal

Relations avec les médias

514 399-4735 Investisseurs

Paul Butcher

Vice-président

Relations avec les investisseurs

514 399-0052



Communiqué envoyé le 10 novembre 2019 à 15:00 et diffusé par :