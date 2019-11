Les nouvelles données montrent une non-infériorité d'efficacité pour la formulation sous-cutanée de CT-P13 (infliximab biosimilaire) par rapport à la formulation intraveineuse de CT-P13 chez les personnes atteintes d'arthrite rhumatoïde





Celltrion Healthcare a présenté aujourd'hui, dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'American College of Rheumatology (ACR), les données d'une étude sur l'efficacité, la pharmacocinétique, l'innocuité et l'immunogénicité, du CT-P13 SC sur une période de traitement d'une année, et après le passage du CT-P13 IV vers le CT-P13 SC, chez des personnes atteintes d'arthrite rhumatoïde (AR).1 Une précédente étude a démontré la non-infériorité du CT-P13 SC par rapport au CT-P13 IV et a comparé les profils d'efficacité, pharmacocinétique et d'innocuité du CT-P13 SC à ceux du CT-P13 IV chez les personnes atteintes d'AR, sur 30 semaines.3

Les personnes ayant reçu des doses complètes de CT-P13 IV 3 mg/kg aux semaines 0 et 2 ont été placées aléatoirement dans un groupe recevant soit du CT-P13 SC 120 mg par seringue préremplie deux fois par semaine (de la semaine 6 à la semaine 28), soit du CT-P13 IV 3mg/kg toutes les 8 semaines (de la semaine 6 à la semaine 22). À partir de la semaine 30, toutes les personnes ont reçu du CT-P13 SC 120 mg par seringue préremplie deux fois par semaine jusqu'à la semaine 54.1

L'efficacité jusqu'à la semaine 54 a montré une tendance similaire entre les groupes CT-P13 SC et CT-P13 IV, même après le passage du traitement IV au traitement SC à la semaine 30, en termes de scores DAS28 (CRP) moyens, ACR20/50/70 et de réponse EULAR-CRP.1

Dans le groupe CT-P13 SC, la concentration sérique moyenne avant l'administration du médicament à l'étude augmenta à partir de la semaine 6 et a généralement maintenu un niveau cohérent de la semaine 14 à la semaine 54 à la suite d'injections de CT-P13 SC bi-hebdomadaires. Après le passage du traitement IV au traitement SC à la semaine 30, la concentration sérique moyenne augmenta graduellement à partir de la semaine 30 et a maintenu un niveau cohérent jusqu'à la semaine 54.1

Les résultats après le passage du traitement IV au traitement SC à la semaine 30 ont été comparables à ceux obtenus après avoir maintenu le CT-P13 SC jusqu'à la semaine 54 (jusqu'à la semaine 64 pour le profil d'innocuité). La proportion de personnes ayant présenté des résultats positifs d'anticorps anti-médicament (AAM) et des résultats positifs d'AAM post-traitement était comparable entre les deux groupes et numériquement inférieure dans le groupe CT-P13 SC.1

« La non-infériorité de l'efficacité du CT-P13 SC par rapport au CT-P13 IV a été démontrée par le changement du niveau de base DAS28 (CRP) à la semaine 22. La concentration sérique du CT-P13 SC a été bien maintenue jusqu'à la semaine 54. Les résultats d'innocuité du CT-P13 SC a montré des profiles similaires à ceux du CT-P13 IV durant l'étude », déclare le Pr Rene Westhovens, rhumatologue aux Hôpitaux universitaires KU Leuven, en Belgique. « CT-P13 SC a montré un AAM inférieur au CT-P13 IV, ce qui indique un niveau résiduel élevé pouvant potentiellement conduire à un meilleur schéma PC et un profil d'efficacité positif. Les résultats montrent que la formulation SC novatrice du CT-P13 par seringue préremplie apporte aux personnes une méthode d'administration alternative et pratique ».

Celltrion Healthcare a également annoncé les données d'une première étude chez l'humain sur le CT-P17, un anticorps monoclonal humanisé recombinant développé en tant que biosimilaire du produit de référence, l'adalimumab. L'étude a été conçue pour évaluer l'innocuité, y compris l'immunogénicité et la pharmacocinétique, du CT-P17 (40 mg/0,4 mL) en comparaison à l'adalimumab de référence UE (40 mg/0,4 mL), chez des sujets de sexe masculin en bonne santé.2

Dans cette étude de Phase 1, randomisée, à double insu, à comparateur actif, des sujets de sexe masculin en bonne santé âgés de 18 à 55 ans (N = 30) ont été randomisés selon un ratio 1:1 pour recevoir 40 mg de CT-P17 ou de l'adalimumab de référence UE par injection SC.

Les doses SC uniques de 40 mg de CT-P17 ou de l'adalimumab de référence UE ont été bien tolérées et le profil d'innocuité du CT-P17, y compris l'immunogénicité, était comparable à celui de l'adalimumab de référence UE chez ces sujets masculins en bonne santé.

« Dans l'ensemble, la proportion de sujets avec des résultats positifs d'AAM et d'anticorps neutralisant après l'administration du médicament à l'étude a été comparable dans les deux groupes de traitement », a déclaré le Professeur Edward Keystone, consultant principal en rhumatologie au Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada. « Les résultats pharmacocinétiques ont également été comparables entre les deux groupes de traitement ».

M. Hyoung-Ki Kim, vice-président du conseil de Celltrion Healthcare, déclare : « Avec la disponibilité du CT-P13 SC, les patients pourraient désormais être traités à l'infliximab SC avant de passer à d'autres anticorps coûteux, avec un mécanisme d'action différent, comme les inhibiteurs JAK. Celltrion Healthcare ciblera le CT-P13 SC en tant qu'agent privilégié pour un traitement de deuxième intention de l'arthrite rhumatoïde. Couplé à la formulation sous-cutanée du CT-P13, le développement de l'adalimumab biosimilaire, le CT-P17, offrira des opportunités pour améliorer l'accès au traitement et les options thérapeutiques à l'échelle mondiale. Celltrion Healthcare reste fermement engagé à développer son portefeuille biosimilaire et à créer de la valeur pour les patients, les payeurs et les soignants ».

À propos du CT-P13 (infliximab biosimilaire)

Le CT-P13 est développé et fabriqué par Celltrion, Inc. et a été le premier anticorps monoclonal biosimilaire au monde approuvé par la Commission européenne (CE). Il est indiqué pour le traitement de huit maladies auto-immunes, dont l'AR et la MII. Il a été approuvé par la CE sous le nom commercial Remsima® en septembre 2013 et commercialisé dans les plus grands pays européens en début d'année 2015. Aux États-Unis, la FDA a approuvé le CT-P13 en avril 2016 sous le nom commercial Inflectra®. La formulation intraveineuse (IV) du CT-P13 est approuvée dans plus de 91 pays (dès octobre 2019), notamment aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans toute l'Europe.

La formulation IV CT-P13 est habituellement administrée par dose de 3mg par kg/poids corporel pour l'AR, et par dose de 5mg par kg/poids corporel pour les autres indications. Infliximab IV est administré en perfusion pendant deux heures. Tous les patients sont surveillés pour détecter la moindre réaction durant la perfusion et pendant un minimum de une à deux heures après perfusion.4 Celltrion a également mis au point une formulation sous-cutanée (SC) d'infliximab disposant de trois options d'administration différentes : auto-injecteur prérempli, seringue préremplie ou seringue préremplie avec protection d'aiguille. La formulation SC a la possibilité d'accroître les options thérapeutiques pour l'utilisation de l'infliximab biosimilaire en fournissant une cohérence élevée au niveau de l'exposition médicamenteuse et une méthode d'administration pratique.5,6

La formulation SC du CT-P13 n'est toujours pas approuvée par la Société. Elle a reçu un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) pour le traitement des personnes atteintes d'AR. Une étude de Phase III sur la formulation SC CT-P13 pour les personnes atteintes de maladie intestinale inflammatoire (MII) est en cours. Celltrion espère obtenir des indications élargies à la suite des résultats de cet essai.

À propos du CT-P17 (adalimumab biosimilaire)

Le CT-P17 est un anticorps monoclonal humanisé recombinant qui contient l'ingrédient actif adalimumab. Adalimumab est un anticorps monoclonal anti-facteur ? de nécrose tumorale humain (anti-TNF?) indiqué pour le traitement des patients atteints d'arthrite rhumatoïde (AR), d'arthrite psoriasique (APs), de spondylarthrite ankylosante (SA), de la maladie de Crohn (MD), de colite ulcéreuse (CU), de psoriasis, d'hidradénite suppurée (HS), d'uvéite (UV) et d'arthrite idiopathique juvénile (AIJ).

Les résultats primaires de la première étude clinique sur le CT-P17 (une étude de Phase 1 randomisée, à double insu, à trois groupes, en groupes parallèles et à dose unique par rapport à l'adalimumab de référence chez des sujets masculins en bonne santé), ont été récemment publiés et ont démontré une comparabilité au niveau du profil d'innocuité, de l'immunogénicité et de la pharmacocinétique (PC) pour ces sujets masculins en bonne santé.

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants, à des prix abordables, dans le but de promouvoir l'accès des patients à des thérapies avancées. Ses produits sont fabriqués sur des sites de culture cellulaire de mammifères à la pointe de la technologie, conçus et réalisés conformément aux directives de la FDA américaine et de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare s'efforce de proposer des solutions économiques et de haute qualité par le biais d'un vaste réseau mondial couvrant plus de 120 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Avis de non-responsabilité relatif aux énoncés prospectifs

Certaines informations mentionnées dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs relatifs à notre future performance commerciale et financière et à des événements ou développements futurs concernant Celltrion Healthcare et peuvent constituer des énoncés prospectifs, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières.

Ces énoncés peuvent être identifiés par des verbes au futur et au conditionnel, et par des termes tels que « a le potentiel de, en cas d'approbation, opportunité, projette, envisage », la formulation négative de ces termes, des variations ou une terminologie comparable.

En outre, nos représentants peuvent formuler oralement des énoncés prospectifs. De tels énoncés se basent sur les attentes actuelles et certaines hypothèses de la direction de Celltrion Healthcare, dont un grand nombre échappent à notre contrôle.

Les énoncés prospectifs sont fournis pour permettre aux investisseurs potentiels de comprendre les points de vue et perspectives de la direction quant à l'avenir de la société, afin de les intégrer comme facteur d'évaluation d'un investissement. Ces énoncés ne représentent aucune garantie d'une future performance. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces énoncés.

Ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques et incertitudes connus et inconnus, et pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats financiers réels et les prévisions d'une future performance, ou les résultats exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs.

Bien que les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué se basent sur ce que la direction de Celltrion Healthcare considère comment étant des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avèreront exacts, étant donné que les résultats réels et événements futurs peuvent différer substantiellement de ceux anticipés dans ces énoncés. Celltrion Healthcare nest pas tenue d'effectuer la mise à jour des énoncés prospectifs en cas de changement de circonstances ou des estimations/avis de la direction, sauf dans les cas requis par la législation sur les valeurs mobilières. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

