The Estée Lauder Companies publie son rapport sur la responsabilité d'entreprise pour l'exercice 2019, soulignant les progrès réalisés dans la poursuite de ses objectifs de citoyenneté et de durabilité

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a publié son rapport sur la responsabilité d'entreprise (Rapport RE) pour l'exercice 2019.

Intitulé « Inspired by Beauty, Driven by Our Values » (Inspirés par la beauté, guidés par nos valeurs), le rapport souligne les progrès réalisés par la société et son engagement à renforcer ses efforts dans les domaines clés de la citoyenneté et de la durabilité, et met en exergue les étapes clés témoignant d'un leadership industriel dans les pratiques en faveur de l'inclusion et de la diversité (I&D). « Alors que nous continuons de tenir notre promesse de créer les produits et expériences les plus appréciés au monde, nous pensons que l'intégration de la citoyenneté et de la durabilité dans toute l'entreprise illustre la valeur que nous accordons à la croissance durable à long terme », a déclaré Fabrizio Freda, président et chef de la direction de The Estée Lauder Companies Inc. « Cette année, nous avons pris des mesures importantes pour intégrer de façon plus formelle ces principes de longue date dans notre stratégie et dans toute l'entreprise. »

La société s'efforce continuellement d'accroître la profondeur et la transparence de ses publications sur la citoyenneté et la durabilité afin de mieux répondre aux attentes des principales parties prenantes, notamment des clients, des investisseurs et des employés. Le rapport applique les normes internationalement reconnues de la Global Reporting Initiative (GRI) au niveau "Core in Accordance" (conformité pour les critères essentiels) et s'aligne de façon générale aux recommandations relatives à la communication du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

« Nous attribuons le succès de The Estée Lauder Companies dans le monde dynamique et trépidant de la beauté et du prestige à la passion et au dévouement de nos employés, à la vision de nos dirigeants et à la force de nos marques bien-aimées », a affirmé William P. Lauder, président exécutif de The Estée Lauder Companies Inc. « Nous nous réjouissons à l'idée de bâtir ensemble un avenir radieux et durable. »

Points saillants du Rapport RE

Énergie et émissions : La société est en bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière de durabilité écologique visant à atteindre la neutralité carbone et à s'approvisionner à 100 % en énergies renouvelables (RE100) d'ici fin 20201. Le déploiement continu d'un portefeuille de projets ? qui fait partie intégrante des progrès accomplis en 2019 ? reflète la portée globale des stratégies d'atténuation des changements climatiques incluant, entre autres, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Parmi les investissements récents appuyant l'objectif Neutralité carbone figure l'installation d'un parc solaire au sol de 1,4 MW sur le campus Melville de la société à New York. Ce site est conçu pour produire plus de 1 800 MWh d'énergie solaire chaque année à partir de plus de 3 300 panneaux et devrait permettre de compenser l'émission de 1 300 tonnes métriques de CO 2 dans l'atmosphère par an.

Un approvisionnement responsable : Conformément à son objectif pour 2025 de régler les problèmes pouvant exister au sein de chaînes d'approvisionnement complexes, la société a examiné et priorisé plus de 4 000 ingrédients considérés comme sensibles dans une perspective d'approvisionnement responsable et a commencé à développer et mettre en oeuvre des plans d'action sociale et pour la biodiversité. Durant l'exercice 2019, la société a mis en oeuvre un nouveau processus pour suivre les performances des fournisseurs actuels via l'outil EcoVadis et est devenue la première société du secteur de la beauté et du prestige à financer le HERproject ? un programme visant à libérer le plein potentiel des femmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Impact social : En 2019, la société s'est donné comme objectif d'exercer un impact sur le bien-être de 10 million de personnes à travers le monde par l'entremise de programmes et de bourses axés sur la santé, l'éducation et l'environnement. Alors que la société a célébré le 25e anniversaire du fonds M?A?C VIVA GLAM (le plus important donateur du secteur privé au profit de la recherche sur le VIH/SIDA en dehors de l'industrie pharmaceutique), les bourses du fonds pour l'exercice 2018 ont exercé un impact positif sur plus de 12 millions d'individus. Par ailleurs, plus de 10,3 millions de dollars ont été réunis à l'échelle mondiale via la Campagne contre le cancer du sein pour soutenir des activités vitales dans la recherche, l'éducation et les services médicaux, conformément à sa mission visant à créer un monde sans cancer du sein.

La Estée Lauder Charitable Foundation (la Fondation) a poursuivi ses efforts de soutien à l'éducation des filles dans le monde entier, en particulier en donnant à des filles partout dans le monde la formation scolaire, les compétences essentielles et la confiance nécessaires à leur épanouissement dans leurs communautés. Par exemple, la Fondation a continué de soutenir la Young Women's Leadership School (TYWLS) du Student Leadership Network à Harlem Est (New York) et a récemment apporté son soutien à l'extension du modèle à Los Angeles, en Californie. L'an dernier, 100 % des étudiantes en dernière année à la TYWLS ont été acceptées à l'université.

Au-delà des initiatives d'impact social au niveau entreprise, un éventail de marques au sein du portefeuille de la société ont mené divers programmes en faveur de causes durant l'exercice 20192.

Inclusion et diversité : Les efforts de la société dans le cadre de la thématique Inclusion et diversité (I&D) se sont poursuivis pendant l'exercice 2019. La Human Rights Campaign (HRC) a décerné à la société le titre de « Meilleur lieu de travail pour l'égalité LGBTQ » suite à l'obtention d'un score parfait de 100 % sur l'Indice d'égalité en entreprise 2019 de la HRC3. La société a par ailleurs reçu plusieurs importantes distinctions des médias :

Forbes lui a décerné le titre de « Meilleur employeur pour les femmes en 2019 » (Juillet 2019)

Forbes a classé la société parmi les « Meilleurs employeurs pour la diversité en 2019 »

Bloomberg a classé en 2019 la société dans son Indice d'égalité des genres pour la deuxième année consécutive

La société a travaillé de manière proactive pour attirer un vivier de talents plus diversifié, embauchant un recruteur dédié pour se concentrer sur divers talents et participer à des salons de l'emploi dans des collèges et universités historiquement noirs aux États-Unis. Par ailleurs, d'importants efforts ont été consentis en interne pour célébrer et outiller des groupes d'employés d'origines diverses à travers ses 30 Groupes-ressources d'employés.

Mobilisation des employés : Les employés de la société ont un rôle clé à jouer dans la réalisation des objectifs de durabilité et d'impact social. Durant l'exercice 2019, la société s'est engagée à fournir un accès à des formations de base sur la durabilité et l'impact social à tous les niveaux de son organisation d'ici fin 2020. La société est également en bonne voie pour atteindre son objectif pour 2025 d'impliquer 50 % de ses employés admissibles dans des programmes de volontariat régionaux, locaux ou de marques comme ELC Good Works, la Campagne de lutte contre le cancer du sein et le programme de volontariat mondial de M?A?C.

Le Rapport RE de cette année illustre comment les progrès réalisés par la société vers l'atteinte de ses objectifs ont un impact positif sur la société et sur la planète. Nancy Mahon, vice-présidente principale du département Global Corporate Citizenship and Sustainability chez The Estée Lauder Companies Inc., a déclaré : « Cette année, nous avons donné un coup d'accélérateur à nos programmes et initiatives aux niveaux de l'entreprise et des marques, et avons été distingués pour ces efforts. En tant que société familiale ayant un profond engagement envers des valeurs et des actes de générosité, nous sommes fiers de poursuivre notre travail de création d'une entreprise qui a comme valeurs centrales l'impact social, l'inclusion et la durabilité. Nous avons vécu une année exceptionnelle. »

Le présent communiqué de presse contient des informations à propos de nos objectifs et efforts en matière de citoyenneté et de durabilité. Ceux-ci impliquent certains risques et incertitudes, comme des modifications possibles dans nos activités (par ex. acquisitions, cessions ou nouveaux sites de production ou de distribution), les normes en fonction desquelles les performances sont mesurées, les hypothèses sous-jacentes à un objectif particulier et notre capacité à rendre compte avec précision d'informations particulières. Les résultats réels pourraient différer de nos objectifs affichés ou des résultats que nous attendons. Il est également possible que nous modifiions, ou décidions de ne pas poursuivre, certains objectifs ou initiatives. En outre, les normes en fonction desquelles les efforts en matière de citoyenneté et de durabilité et les questions connexes sont mesurés sont en développement et évoluent, et certains domaines sont sujets à des suppositions. Les normes et suppositions pourraient changer au fil du temps. Par ailleurs, les déclarations faites au sujet de notre société, de nos activités ou de nos efforts pourraient ne pas s'appliquer à toutes les unités commerciales (par ex. celles qui ont été rachetées récemment). Nous déclinons toute responsabilité de mettre à jour les informations contenues dans ce rapport ou de continuer à rendre compte de quelque information que ce soit.

_____________________ 1 Pour nos objectifs en matière de citoyenneté et de durabilité, « d'ici 20XX » signifie d'ici la fin de l'année civile 20XX. 2 Pour de plus amples informations au sujet de nos initiatives d'impact social et de durabilité orientées vers les marques pour l'exercice 2019, veuillez consulter les sections suivantes du Rapport 2019 sur la responsabilité d'entreprise : Approvisionnement responsable ; Responsabilité produit ; Citoyenneté. 3 2019 est la deuxième année consécutive où The Estée Lauder Companies obtient un score parfait et c'est la 10e fois de son histoire qu'elle atteint 100 % au cours des 17 années que la HRC effectue ses études.

