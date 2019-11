Le Système de lidar intelligent Heliustm de Cepton Technologies est reconnu comme un lauréat des Prix de l'innovation CES 2020





Cepton Technologies, Inc. a annoncé aujourd'hui que son Système de lidar intelligent Heliustm (Heliustm Smart Lidar System) avait été reconnu comme un lauréat des Prix de l'innovation CES 2020. Le programme des Prix de l'innovation CES (« CES Innovation Awards ») de la Consumer Technology Association (CTA)® est un concours mondial prestigieux organisé chaque année pour récompenser des concepteurs et des ingénieurs exceptionnels travaillant dans le domaine des produits de technologie grand public pour un large éventail de secteurs. Cette année, Helius a été honoré dans deux catégories : « Tech for a Better World » (Technologie pour un monde meilleur), qui met en valeur les innovations de produits visant à avoir des impacts sociaux et globaux positifs ; et « Smart Cities » (Villes intelligentes) qui reconnaît les technologies et les applications conçues pour améliorer les expériences urbaines grâce à une intelligence accrue. Cette récompense représente une validation de l'engagement de Cepton, qui est d'apporter des solutions lidar intelligentes à une variété d'industries, afin de contribuer à la création d'un monde plus sûr et plus intelligent.

Helius, la solution lidar à la pointe de la technologie de Cepton, offre des fonctionnalités avancées de détection, de suivi et de classification des objets, rendant possibles un vaste éventail d'applications pour les villes intelligentes, les infrastructures de transport, la sécurité, etc. Helius incarne la fusion sans précédent de trois technologies de très haut niveau : la détection lidar 3D de pointe, alimentée par la technologie brevetée Micro Motion Technology (MMT) de Cepton ; l'informatique en périphérie pour une charge minimale des données et une facilité d'intégration maximale ; et un logiciel de perception avancé intégré pour une analyse en temps réel. Ce système révolutionnaire met à profit non seulement les principaux avantages de Cepton en termes de développement d'un lidar à longue portée, à haute résolution et à moindre coût, mais il ouvre également la porte à une variété d'applications dans lesquelles la confidentialité des données peut être protégée par les analyses et le balayage anonymes d'Helius.

Helius permet une détection 3D précise au centimètre près de la dimension, de l'emplacement et de la vitesse des objets, quelles que soient les conditions d'éclairage. Il peut également collecter et traiter des données provenant de multiples capteurs pour un suivi transparent des objets dans les zones de couverture. Dans la mesure où Helius ne saisit, ne montre ni ne stocke aucune donnée biométrique ou autres données d'identification, il maximise la protection de la vie privée des personnes quand il est installé comme élément de divers systèmes de sécurité et villes intelligentes. Voici quelques-uns des nombreux cas d'utilisation d'Helius :

Sécurité et protection publique : Helius permet la détection des intrusions, le contrôle des accès et le suivi des comportements afin de protéger les personnes et les actifs se trouvant dans les lieux publics, les infrastructures critiques, les zones de construction, les ports et aéroports, ainsi que les usines. Il permet également la sécurité des quais dans les stations de train et de métro. Grâce à la surveillance anonymisée, il est possible d'utiliser Helius dans une large gamme d'espaces conformes à la loi HIPAA et à l'ADPR, comme les écoles ou les hôpitaux.

Carrefours intelligents et gestion de la circulation : Helius peut contribuer à la sécurité et à l'efficacité des intersections routières et ferroviaires en surveillant les piétons et les véhicules. Il peut également fournir des informations sur la densité et les tendances du trafic pour automatiser les feux de signalisation et permettre une optimisation des trajets.

Infrastructures de transport : Helius peut suivre à la trace les véhicules pour fournir des informations précises et en temps réel, afin d'optimiser la gestion du stationnement dans les villes. Il peut établir un profil des véhicules et surveiller la surface des routes pour évaluer les dommages potentiels à ladite surface et aider à automatiser les péages en classant les différents types de véhicules circulant à vitesse d'autoroute.

Analyse des foules dans les lieux privés et publics de grande taille : Helius peut fournir des informations anonymisées et utiles sur la manière dont les consommateurs se déplacent dans les magasins de détail, les parcs, les stades et autres lieux, ainsi que sur la façon dont ils interagissent avec les publicités et les produits exposés. Il peut aussi être utilisé pour vérifier l'occupation des rues et des bâtiments afin d'automatiser l'éclairage, les systèmes CVC et autres dispositifs et de réaliser des économies d'énergie. Les urbanistes peuvent s'appuyer sur Helius pour mieux comprendre la façon dont les personnes se déplacent autour des équipements publics et interagissent avec eux, et identifier l'impact des projets de construction.

« Helius change vraiment la donne. Il associe le lidar à l'informatique de pointe et à un logiciel de perception avancé pour contribuer à la transformation des villes intelligentes, en rendant les transports plus efficaces, en améliorant la sécurité et en permettant des analyses anonymisées des foules », a déclaré Neil Huntingdon, vice-président du développement des affaires chez Cepton. « Avec ses performances supérieures, son efficacité de coûts et sa configuration facile, Helius va contribuer au passage de la perception 2D à la perception 3D, au fur et à mesure que plus en plus d'entreprises et de villes tireront parti de ce système lidar intelligent. »

Cepton présentera son Système de lidar intelligent Helius à la table n° 431 lors de l'événement médiatique officiel « CES Unveiled Las Vegas » qui précédera le salon CES et qui se tiendra le 5 janvier 2020, de 17 h à 20 h 30. PST (heure du Pacifique). Helius sera également exposé à la vitrine « Innovation Awards Showcase » dans la salle de bal vénitienne pendant le salon CES.

Pendant le salon CES 2020, se déroulant du 7 au 10 janvier 2020, Cepton exposera sur le stand n° 2501 au Westgate Las Vegas. Nous vous invitons à nous rendre visite sur le stand de Cepton pour en savoir plus sur Helius et sur le portefeuille complet de solutions lidar hautes performances, fiables, évolutives et économiques de la société destinées aux marchés de l'automobile, de la sécurité, des villes intelligentes, des infrastructures de transport, de l'analyse des foules, de la cartographie, de l'IdO et des applications industrielles.

Pour en savoir plus sur Cepton Technologies Inc., rendez-vous sur www.cepton.com

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions de détection 3D, qui commercialise des produits lidar d'avant-garde pour les marchés de l'automobile, de la sécurité, des infrastructures de transport, des applications industrielles, de l'IdO et de la cartographie.

Fondée en 2016 et dirigée par des vétérans du secteur dotés d'une expérience approfondie du lidar et de l'imagerie avancée, Cepton est axée sur la commercialisation sur le marché de masse de solutions lidar haute performance et de haute qualité pour l'industrie automobile et au-delà.

La technologie brevetée lidar, de Cepton offre un niveau de détection et une résolution, une fiabilité et une abordabilité exceptionnelles, qui permettent la perception pour le marché en pleine croissance, des machines autonomes et intelligentes.

Cepton a son siège à San Jose, en Californie, aux États-Unis. La société possède également des bureaux en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cepton.com

À propos du salon CES :

Le CES® est l'événement technologique le plus important et le plus influent au monde, constituant le terrain d'essai pour les technologies de pointe et les innovateurs du monde entier. C'est là que les plus grandes marques internationales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus brillants innovateurs font leur entrée sur la scène. Propriété et production de la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES met en lumière tous les aspects de la technologie. Apprenez-en davantage en consultant CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

