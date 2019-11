Fronsac annonce ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2019 et une hausse de 15,1% de ses distributions par part pour 2020





MONTRÉAL, 08 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac ») annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 30 septembre 2018 et, pour une septième année consécutive, une augmentation de sa distribution annuelle de même que des distributions pour les mois de janvier, février et mars 2019.



Distributions

À compter de janvier 2020, la distribution annuelle passera de 2,220¢ à 2,555¢ par part, soit une augmentation de 15,1%. Les distributions mensuelles seront donc de 0,213¢ par part. Il s'agit d'une augmentation de 104% depuis les premières distributions de la fiducie en 2012.

Fronsac annonce aussi des distributions mensuelles de 0,213¢ par part, soit 2,555¢ par part annuellement, lesquelles seront payables les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2020 aux porteurs de parts inscrits aux livres en date des 15 janvier, 14 février et 16 mars 2020 respectivement

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l'exploitation (« FPE Récurrents ») de 1,02¢ comparativement à 0,95¢ par part pour le trimestre terminé le 30 septembre 2018, soit une augmentation de 8%. Les FPE Récurrents ont totalisé 1 197 449$, soit une augmentation de 37% par rapport à la même période de l'exercice financier 2018 (871 219$ au T3 2018). Au cours du T3 2019, les revenus de location ont atteint 2 458 451$ alors qu'ils étaient de 1 663 373$ au T3 2018, soit une augmentation de 48%. Le résultat opérationnel net s'est établi à 1 881 747$ alors qu'il était de 1 324 647$ au T3 2018, soit une augmentation de 42%. Pour le T3 2019, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 3 891 506$ ou 3,33¢ par part comparativement à un résultat net de 544 021$ ou 0,59¢ par part pour le T3 2018.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l'exploitation (« FPE Récurrents ») de 3,04¢ comparativement à 2,75¢ par part pour la même période en 2018, soit une augmentation de 10%. Les FPE Récurrents ont totalisé 3 319 677$, soit une augmentation de 38% par rapport à la même période de l'exercice financier 2018 (2 413 136$). Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019, les revenus de location ont atteint 6 650 030$ alors qu'ils étaient de 4 556 093$ pour la même période en 2018, soit une augmentation de 46%. Le résultat opérationnel net s'est établi à 5 142 963$ alors qu'il était de 3 623 014$ pour la même période en 2018, soit une augmentation de 42%. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 4 088 070$ ou 3,74¢ par part comparativement à un résultat net de 2 196 171$ ou 2,51¢ par part pour la même période en 2018.

Jason Parravano, Président et directeur général, a déclaré : « Nous sommes heureux de partager nos résultats pour le troisième trimestre de 2019. Notre croissance par part nous a permise, encore une fois, d'augmenter notre distribution annuelle pour l'année à venir et ce pour une huitième année consécutive. Nous avons aussi poursuivi nos efforts de diversification durant le trimestre en ajoutant une propriété à notre portefeuille et en diversifiant notre base de locataires. »

Les tableaux ci-dessous présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que la réconciliation des frais provenant de l'exploitation pour les périodes des 30 septembre 2019 et 2018. Ils devraient être lus en lien avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les périodes des 30 septembre 2019 et 2018.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE 9 mois Périodes terminées les 30 septembre 2019 2018 ? % Situation financière Revenus de location 6 650 030 4 556 093 2 093 937 46 % Revenus totaux 6 650 030 4 571 093 2 078 937 45 % Résultat opérationnel net (1) 5 142 963 3 623 014 1 519 949 42 % FPE (1) 3 319 677 2 428 136 891 541 37 % FPE récurrents (1) 3 319 677 2 413 136 906 541 38 % FPEA (1) 3 276 191 2 115 047 1 161 144 55 % BAIIA (1) 4 887 851 3 372 480 1 515 371 45 % Immeubles de placement (2) 133 413 308 99 264 996 34 148 312 34 % Total de l'actif 126 614 742 96 863 007 29 751 735 31 % Total des dettes et emprunts (3) 60 553 952 47 168 403 13 385 549 28 % (incluant les lignes de crédit) 68 379 232 47 568 403 20 810 829 44 % Total des débentures convertibles 2 967 498 1 576 413 1 391 085 88 % Total des capitaux propres 53 031 403 45 899 465 7 131 938 16 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 109 356 605 87 649 966 21 706 639 25 % Par part FPE 0,0304 0,0277 0,0027 10 % FPE récurrents 0,0304 0,0275 0,0028 10 % FPEA 0,0300 0,0241 0,0058 24 % Distributions 0,0167 0,0151 0,0015 10 % (1) Mesures financières non définies par les IFRS (2) Incluant la valeur des propriétés détenues par les coentreprises (3) Exclut les débentures convertibles





CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION 3 mois 6 mois Périodes terminées les 30 septembre 2019 2018 ? 2019 2018 ? Résultat (perte) net attribuable aux porteurs de parts 3 891 506 544 021 3 347 485 4 088 070 2 196 171 1 891 899 Coûts d'émission des débentures - 53 171 (53 171) 30 660 53 171 (22 511) ? de la valeur des immeubles (2 689 721) 24 924 (2 714 645) (1 056 922) (145 781) (911 141) ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 79 560 124 712 (45 152) 156 687 156 423 264 Rémunération fondée sur des parts (275) 17 600 (17 875) 181 305 80 510 100 795 ? de la composante passif des débentures convertibles (20 084) 10 130 (30 214) (983) 10 882 (11 865) ? de la juste valeur des instruments financiers dérivés (92 875) 94 260 (187 135) (106 530) 71 720 (178 250) Désactualisation des obligations locatives 29 338 - 29 338 29 338 - 29 338 Impôts sur le résultat - 2 401 (2 401) (1 948) 5 040 (6 988) FPE(1) - de base 1 197 449 871 219 37% 3 319 677 2 428 136 37% FPE par part - de base 0,0102 0,0095 8% 0,0304 0,0277 10% Intérêts payés sur débentures convertibles (si dilutives) - - - - - - FPE - dilué 1 197 449 871 219 37% 3 319 677 2 428 136 37% FPE par part - dilué 0,0102 0,0093 10% 0,0304 0,0269 13% FPE récurrents - de base 1 197 449 871 219 37% 3 319 677 2 413 136 38% FPE récurrents par part - de base 0,0102 0,0095 8% 0,0304 0,0275 10% Distributions 649 344 458 528 190 816 1 805 493 1 322 097 483 396 Distributions par part 0,0056 0,0050 12% 0,0167 0,0151 10% FPE - de base après distributions 0,0047 0,0045 0,0002 0,0137 0,0126 0,0011 FPE récurrents - de base après dist. 0,0047 0,0045 0,0002 0,0137 0,0124 0,0013 Distributions en % de FPE - de base 54% 53% 1% 55% 55% - Distributions en % de FPE récurrents - de base 54% 53% 1% 55% 55% - Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 117 014 413 91 554 473 25 459 940 109 356 605 87 649 966 21 706 639 Dilué 117 014 413 94 059 156 22 955 257 109 356 605 90 154 649 19 201 956 (1) Mesure financière non définie par les IFRS

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l'exige.

