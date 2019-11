L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - LDG

Exploration MPV Inc. (« MPV » ou la « Société ») annonce que le conseil d'administration de la Société a approuvé l'octroi d'un total de 360 000 options d'achat d'actions à ses administrateurs et dirigeants. Chaque option permettra à son détenteur...

La Chine s'est donné pour mission de cultiver plus d'entreprises championnes cachées afin de promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises (PME). C'est ce qui s'est dégagé du Sommet sur le développement des champions cachés organisé...

Reprise des négociations pour: Société : Lodge Resources Inc. Symbole CSE : LDG Reprise (HE) : 09 h 30 Nov 11, 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée...

Les médias sont priés de noter que depuis le lundi 28 octobre dernier, Sébastien Marcil a été nommé au poste de conseiller aux communications et relations de presse (attaché de presse) pour la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Les demandes...

BonLook est fière d'annoncer la nomination de Madame Dany Le Siège au poste de vice-présidente expérience client et ventes au sein de l'entreprise montréalaise. Possédant plus de 30 années d'expérience en tant que gestionnaire sénior dans les...