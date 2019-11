Invitation aux médias - Annonce concernant la réduction de la tarification des stationnements du réseau de la santé et des services sociaux

Modere, marque saine, sûre et propre de compléments alimentaires, de produits ménagers et de produits de soins personnels présente dans le monde entier, a élargi son Comité consultatif scientifique pour inclure l'expertise de Todd Miller, Phd,...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée de la vice-première ministre, ministre de la...

La Sépaq tient à rappeler aux usagers de la route que la Halte du Domaine est toujours ouverte et qu'elle demeure une destination pratique pour faire le plein d'essence, accéder à des toilettes, s'acheter quelque chose à manger, régler un pépin...