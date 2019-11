Dany Le Siège est nommée vice-présidente expérience client et ventes de BonLook





MONTRÉAL, 08 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BonLook est fière d'annoncer la nomination de Madame Dany Le Siège au poste de vice-présidente expérience client et ventes au sein de l'entreprise montréalaise. Possédant plus de 30 années d'expérience en tant que gestionnaire sénior dans les domaines de la vente du détail et des technologies, Mme Le Siège est une leader reconnue pour ses capacités à rassembler les gens afin de créer des équipes performantes et passionnées. Elle a évolué dans divers postes de direction séniors chez Bell depuis plus de trois décennies en oeuvrant au sein de leurs divers réseaux de boutiques et bannières de vente du détail.



Leader inspirante et reconnue pour son dynamisme, elle relèvera de M. Louis-Félix Boulanger, co-fondateur et chef de l'exploitation de BonLook.

« Nous sommes très heureux de l'arrivée de Dany au sein de notre entreprise, a mentionné Louis-Félix Boulanger, cofondateur et chef de l'exploitation de BonLook. Reconnue comme une figure de proue dans le domaine de la vente au détail et dotée d'un leadership inspirant, Dany connait les défis d'une entreprise en pleine croissance qui offre des produits nécessitant un service client impeccable. Sa réputation de gestionnaire d'équipe et sa capacité d'optimiser les opérations de vente au détail ont fait d'elle la candidate idéale pour prendre ce rôle hautement stratégique au sein de l'entreprise. »

Dany Le Siège entrera en fonction dès le 4 novembre 2019.

À PROPOS DE BONLOOK

BonLook offre une expérience de vente innovatrice et des produits qui ont du style, avec une qualité sans faille. Depuis sa création, l'entreprise vise à améliorer l'accessibilité des lunettes de prescription dans le but de créer un accessoire de mode incontournable offrant un rapport qualité-prix imbattable. Initialement lancée en ligne, l'entreprise compte maintenant 34 points de vente et planifie d'atteindre 40 boutiques au Canada d'ici 2020. Aujourd'hui, BonLook se définit comme étant l'ultime destination pour une sélection de montures tendance, pensées et dessinées à Montréal.

Forte de ses 375 employés, l'entreprise est un parfait exemple de la tendance omnicanale dans le domaine du commerce de détail. La force de ce modèle différencie BonLook des autres détaillants dans le domaine de l'optique au Canada.

Pour plus d'informations, visitez le site www.bonlook.com.

