Réouverture du pont tournant de la rue James





THUNDER BAY, Ontario, 08 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'annoncer que les travaux de réparation effectués sur le pont tournant de la rue James sont terminés et que le pont sera rouvert à la circulation piétonnière et automobile dans les deux directions le samedi 9 novembre 2019 à 10 h heure locale.



« Le CN est ravi que le pont soit rouvert et que cette liaison routière importante à Thunder Bay soit de nouveau accessible au public, affirme Olivier Chouc, vice-président Affaires juridique au CN. Le leadership du chef Peter Collins a joué un rôle fondamental dans l'aboutissement de nos réalisations aujourd'hui, nous le remercions de son engagement envers le bien de sa communauté. »

« J'aimerais remercier le CN d'avoir collaborer avec notre communauté à la réouverture du pont, dit Peter Collins, chef de la Première Nation de Fort William. Pour notre communauté, ce pont constitue une liaison importante avec Thunder Bay. Sa réouverture est essentielle aux avantages économiques et à l'accès aux services. »

Le pont était en réparation à la suite d'un incendie survenu le 29 octobre 2013. À 9,33 pi, la voie carrossable demeure inchangée. La limite de vitesse sera maintenue à 20 km/h, et la limite de charge sera fixée à 15 000 kg sur l'ensemble du pont. Le trottoir a été élargi pour tenir compte de la largeur perdue en raison de l'ajout de la barrière de protection entre la rue et le trottoir afin d'améliorer la sécurité tant pour les véhicules que les piétons. La main courante a été modifiée pour correspondre à la hauteur de la rampe de 1,4 m afin de répondre aux exigences de sécurité actuelles.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

Source Médias Investisseurs Alexandre Boulé Paul Butcher Conseiller principal Vice-président Relations avec les médias, CN Relations avec les investisseurs, CN 514 399-4735 514 399-0052

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 15:30 et diffusé par :