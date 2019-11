La Fondation de l'Université Concordia s'engage à effectuer 100% de placements durables d'ici 2025





La Fondation de l'Université Concordia s'est engagée aujourd'hui à cesser d'investir dans le secteur du charbon, du pétrole et du gaz d'ici les cinq prochaines années. La Fondation a également annoncé qu'elle ira encore plus loin en devenant la première fondation universitaire québécoise à se donner l'objectif d'investir uniquement dans des placements durables d'ici 2025, notamment en doublant son investissement d'impact social ou environnemental.

« Nous croyons que c'est en faisant des investissements responsables sur le plan social et environnemental que nous devenons le meilleur partenaire de gestion de fonds qui soit pour l'Université Concordia. Investir dans le développement durable n'est pas seulement la bonne chose à faire : il s'agit aussi du comportement le plus sage à adopter. La Fondation travaillait déjà en ce sens et elle franchit la dernière étape vers des placements entièrement durables », explique Howard Davidson, président du conseil d'administration de la Fondation de l'Université Concordia.

La Fondation est l'organe principal de placement de l'Université. Depuis 2014, elle a réussi à réduire la valeur de ses placements dans le charbon, le pétrole et le gaz en les amenant à seulement 14 millions de dollars sur des actifs totalisant 243 millions de dollars (soit 5,7 %).

Le travail effectué par la Fondation au cours des dernières années et les engagements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité des efforts de l'Université Concordia à promouvoir ses valeurs de base : la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale et la durabilité. En septembre, Concordia est devenue l'une des 10 universités québécoises à s'engager à intensifier ses efforts d'enseignement et de recherche en durabilité ? et à atteindre la neutralité carbonique d'ici 2050 au plus tard.

« Encourager la durabilité et lutter contre les changements climatiques sont des priorités pour nous. Nos chercheurs, étudiants, professeurs et membres du personnel prennent à coeur ces enjeux et veulent faire partie de la solution. Les engagements de la Fondation constituent des étapes décisives de notre mission de développement durable », souligne Graham Carr, recteur par intérim de l'Université Concordia.

La Fondation fait figure de pionnière dans le domaine des placements durables depuis la création de son fonds de placement durable en 2014. Concordia était alors devenue la première université canadienne à commencer à désinvestir dans le charbon, le pétrole et le gaz. En 2016, elle a mis sur pied le comité consultatif mixte sur l'investissement durable ? composé d'étudiants et de membres du corps professoral ? pour faire des recommandations sur les occasions d'investissement responsable sur le plan social et environnemental.

En 2018, la Fondation est devenue signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Cette même année, elle a adopté une nouvelle politique sur l'investissement responsable qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise dans son processus décisionnel. Elle a aussi mis en oeuvre une politique d'investissement d'impact qui met l'accent sur diverses initiatives comme l'éducation, le développement communautaire et les logements à prix modique.

La Fondation double l'objectif d'investissement d'impact de son portefeuille à long terme en faisant passer de 5 à 10 % ses placements dans des entreprises, des organismes et des fonds qui visent à engendrer un impact social et environnemental mesurable, ainsi qu'un rendement financier, et ce, d'ici 2025. Le partenariat signé cette année entre la Fondation et Inerjys Ventures, une société de placement mondiale qui s'attache à accélérer l'adoption des technologies propres, est un bon exemple d'investissement d'impact. Dans le cadre du partenariat, les étudiants et les chercheurs de Concordia prennent part au portefeuille d'entreprises vertes.

