DÉBALLEZ DES WOW EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES À LA BAIE D'HUDSON

TORONTO, le 8 nov. 2019 /CNW/ - La plus merveilleuse (et la plus occupée) période de l'année arrive à grands pas, et La Baie d'Hudson simplifie le magasinage du cadeau parfait à offrir pendant les fêtes. Grâce à de nouvelles catégories d'idées-cadeaux et des services pratiques, les clients peuvent profiter au maximum des fêtes et trouver le cadeau parfait à offrir à toutes les personnes sur leur liste, que ce soit en magasin, par l'appli La Baie d'Hudson ou sur labaie.com. Les offres de la période des fêtes de 2019 sont réunies dans le guide des cadeaux Déballez des WOW qui met l'accent sur la joie de donner et de recevoir le cadeau parfait, et ce grâce à La Baie d'Hudson.

« Nous voulons que la joie d'offrir commence à La Baie d'Hudson », affirme Wayne Drummond, marchand en chef à La Baie d'Hudson. « Il est très excitant pour un client de trouver le cadeau parfait. Notre but est de créer une expérience de magasinage qui suscite de l'excitation, et ce grâce à des gammes de produits emballants, à un environnement de magasinage magique et à des services qui simplifient la vie. »

À votre service

À part les innombrables idées-cadeaux proposées en magasin et en ligne, La Baie d'Hudson dote ses magasins phares de services exclusifs qui rendront plus agréable le magasinage des cadeaux pendant toute la période des fêtes. Ces services comprennent :

Appli La Baie d'Hudson : Téléchargez l'appli La Baie d' Hudson pour simplifier encore plus votre magasinage. Servez-vous du lecteur de code-barres en magasin pour obtenir des renseignements sur un article, en trouver d'autres couleurs et tailles, l'ajouter à votre panier et le faire livrer directement chez vous afin d'éviter d'avoir à transporter d'encombrants paquets.

Achat en ligne, cueillette en magasin : Vous en avez besoin plus rapidement? Faites votre magasinage grâce à notre guide des cadeaux des fêtes et des offres de la période des fêtes de La Baie d' Hudson sur labaie.com et venez ramasser vos achats en magasin en aussi peu que 3 heures. Ce service est offert dans tous les magasins La Baie d' Hudson .

Stations de chargement de téléphone : Le magasinage des fêtes requiert un appareil chargé à bloc. Vous pourrez rester en ligne grâce à nos stations de chargement en magasin. Ce service est offert dans certains magasins La Baie d' Hudson .

Emballage de cadeaux : Économisez encore plus de temps et de tracas grâce aux spécialistes de l'emballage de cadeaux de La Baie d' Hudson . Ce service est offert au magasin La Baie d' Hudson de Queen Street.

Magasinage personnalisé gratuit : Pour les clients qui ont besoin d'un petit coup de main en cette période bien remplie, le service de magasinage personnalisé est offert dans certains magasins La Baie d' Hudson .

Dessins de monogrammes : Ajoutez une touche personnelle à des vêtements, de la papeterie, des couvertures et plus encore grâce aux services de dessin de monogrammes de qualité supérieure. Ce service est offert au magasin La Baie d' Hudson de Queen Street.

Retours sans tracas : Des caisses ont été réservées dans certains magasins La Baie d' Hudson afin de faciliter et d'accélérer le traitement des retours.

Cartes-cadeaux La Baie d'Hudson : Offrez le choix en cadeau. Les cartes-cadeaux La Baie d' Hudson sont offertes à n'importe quel montant (d'au moins 5 $) et dans tous les magasins La Baie d' Hudson .

Des cadeaux qui font dire wow

Le guide des cadeaux des fêtes Déballez des WOW a été pensé pour les clients occupés et est organisé en catégories qui facilitent le magasinage. Cet outil de magasinage essentiel propose des idées-cadeaux pour tous les budgets.

Créez des souvenirs avec FAO Schwarz

Visitez un monde d'imagination, d'aventures et d'émerveillement pour tous dans les nouvelles boutiques FAO Schwarz situées dans les magasins La Baie d'Hudson de Queen Street, Montréal et Vancouver. Le célèbre magasin de jouets revient en cette période des fêtes pour vous offrir une expérience amusante, immersive et interactive avec des animaux en peluche grandeur nature et des tapis musicaux. Des ambassadeurs dévoués habillés en uniforme de soldat de plomb seront disponibles pour aider les clients à trouver le cadeau parfait. Un choix de jouets FAO est offert dans les magasins La Baie d'Hudson et sur labaie.com.

Des cadeaux qui redonnent

Ourson caritatif : En cette période des fêtes, blottissez-vous auprès de Sam, l'ourson caritatif en peluche de série limitée de la Fondation La Baie d' Hudson . La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif Hudson sera versée au programme HEADFIRST de la Fondation La Baie d' Hudson en appui à la santé mentale dont les objectifs sont d'accroître la sensibilisation, la formation et l'accès aux soins.

Mitaines rouges : Les célèbres mitaines rouges de La Baie d' Hudson sont de retour. Pour chaque paire de mitaines rouges vendue au prix de 15 $, 3,90 $ seront remis à la Fondation olympique canadienne.

