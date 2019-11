Ria Money Transfer devient sponsor officiel du club de football Atlético de Madrid





MADRID, Espagne, 08 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, filiale d'Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT) et leader mondial du secteur du transfert d'argent, a annoncé aujourd'hui un partenariat de quatre ans avec l'Atlético de Madrid, devenant le nouveau sponsor du dos des maillots et partenaire officiel du club pour le transfert d'argent. À partir de cette saison, le maillot portant marque Ria sera utilisé par les premières équipes du club pour toutes les compétitions nationales jusqu'en 2023.

Pour officialiser cet accord, des représentants de Ria ont visité le stade Wanda Metropolitano à Madrid, où Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, a dévoilé le nouveau maillot officiel.

Grâce à ce partenariat, Ria pourra nouer des relations plus étroites avec le public large et diversifié des fans de l'Atlético de Madrid, appuyant par là-même la présence mondiale de la société dans 161 pays. Parallèlement, Ria travaillera aux côtés de l'équipe dix fois championne de la Liga pour créer des événements attrayants et du contenu numérique pour les fans et les clients, soulignant des valeurs communes comme le travail acharné, la passion et l'humilité.

Miguel Ángel Gil, directeur général de l'Atlético de Madrid, a déclaré à propos de l'accord : « Avec Ria Money Transfer, nous partageons des valeurs telles que le travail d'équipe et la recherche de l'excellence. Ce partenariat avec une marque leader mondiale dans le secteur des transferts de fonds est une excellente nouvelle pour l'Atlético de Madrid. Nous espérons continuer à grandir ensemble et que ces quatre années marqueront les premières de nombreuses autres à venir. »

« Pour nous chez Ria, choisir Atlético était une décision simple. Nous retrouvons nos employés et nos clients divers et travailleurs dans le public de supporters et les membres de l'Atlético de Madrid. Nous sommes ravis de nous joindre aux sponsors officiels d'un club reconnu pour sa passion et sa résilience, qui a su gagner le respect de ses supporters et de ses concurrents », a déclaré Juan Bianchi, PDG du segment des transferts d'argent d'Euronet. « Ce parrainage est une première parmi les nombreuses étapes requises pour établir des relations plus profondes et durables avec des clients du monde entier qui utilisent nos services de transfert d'argent pour se sentir proches de leurs êtres chers. »

Au cours de ses 33 ans d'existence, Ria a parrainé des événements sportifs locaux dans le monde entier. Ce partenariat avec l'Atlético de Madrid témoigne de l'engagement de Ria pour le fair-play, le travail d'équipe, les clients et le bien-être au niveau mondial.

À propos de Ria

Ria, filiale d'Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT), est un leader mondial du secteur des envois d'argent. La société est dévouée à son engagement pour ses clients et leurs communautés, en proposant des transferts d'argent rapides, sécurisés et abordables via un réseau de plus de 389 000 agences réparties dans 161 pays et en ligne à l'adresse www.riamoneytransfer.com .

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://corporate.riafinancial.com/ .

