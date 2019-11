Le Maroc: Un Roi, Une Vision, Une Ambition Fait ses Débuts à New York au Lincoln Center et Reçoit d'élogieuses Critiques





La Projection, Organisée par Entourage Production, a été un succès auprès des dignitaires et invités spéciaux au Théâtre Walter Reade

NEW YORK, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le film Le Maroc: Un Roi, Une Vision, Une Ambition a été projeté au Théâtre Walter Reade du Lincoln Center devant un large public et a suscité d'excellentes critiques lors de sa première américaine. Produit par Entourage Production et réalisé par Youssef Britel, le documentaire retranscrit à travers les paroles et les témoignages du peuple marocain la transformation remarquable que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a apporté au pays, à l'occasion du vingtième anniversaire de son règne.

"Tous les Marocains sont fiers des réalisations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au cours des deux dernières décennies," a déclaré la Princesse Lalla Joumala Alaoui, Ambassadrice du Royaume du Maroc aux États-Unis. "Comme en témoigne le film, son leadership marque une ère nouvelle de prospérité pour notre pays bien-aimé et nous sommes ravis de partager cette histoire avec nos amis américains."

Le documentaire explore le leadership de Sa Majesté et son amour du pays et du peuple, qui ont conduit à d'extraordinaires développements du Maroc durant son règne. Parmi ces réalisations, il convient de citer la création de la plus grande centrale solaire au monde, la construction du plus grand port de la Méditerranée ainsi que des avancées révolutionnaires dans le domaine des droits des femmes.

Son Altesse était accompagnée de bon nombre de dignitaires, célébrités et invités spéciaux, dont l'ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York, et Amina Jane Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. L'actrice et journaliste Carole Radziwill, la mannequin / actrice Michele Hicks et l'actrice et philanthrope Jazmin Grace Grimaldi étaient parmi les stars présentes. Le producteur Todd Hofacker, l'actrice et chanteuse Grace Hightower et l'acteur-chanteur Nolan Funk ont également participé à l'événement.

Le film d'une heure a été produit au Maroc par Entourage Production et présente des témoignages de première main du peuple marocain. "Nous sommes ravis que le monde commence à voir le vrai Maroc à travers les yeux de ceux qui le vivent au quotidien", a déclaré le réalisateur Youssef Britel. "Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour tout ce qu'il a fait pour le pays et le peuple marocain et de nous avoir permis de raconter cette histoire."

Le Maroc: Un Roi, Une Vision, Une Ambition a été présenté en français au début de l'année 2019, mais la première à New York est la première fois que le film est sous-titré en anglais, en plus des dialogues en français et en darija (arabe marocain).

A Propos d'Entourage Production

Entourage Production est un studio de production de films fondé en 2014 dans la capitale marocaine, Rabat. En collaborant, Entourage et le réalisateur Youssef Britel ont déjà créé "La Marche Verte", mettant en vedette le célèbre acteur marocain Mourad Zaoui, le film a été présenté au Festival du Film de Marrakech et au Festival du Film de Tanger en 2015. Entourage travaille actuellement sur un film décrivant l'étroite relation entre les communautés musulmane et juive marocaine et les amitiés qui ont perduré malgré l'occupation du pays par Vichy, régime français aligné avec le nazisme durant la seconde guerre mondiale.

Media Contact:

Ethan Wagner

BLJ Worldwide

+1 (212) 486 7070

ethanw@bljworldwide.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026148/Le_Maroc___Un_Roi_Une_Vision_Une_Ambition.jpg

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 14:45 et diffusé par :