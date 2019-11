Prix de la relève agricole 2019 - Le ministre Lamontagne félicite les deux lauréats de la ferme Chapeau Melon





QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, félicite les lauréats du Prix de la relève agricole 2019, M. François Biron et Mme Julie Beauregard. Les noms des gagnants ont été dévoilés au cours de la cérémonie nationale de l'Ordre national du mérite agricole qui se déroulait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le Prix de la relève agricole honore un jeune ou un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles qui a particulièrement bien réussi son établissement et qui s'est distingué par son esprit d'innovation, sa compétence et son engagement dans la communauté.

M. Biron et Mme Beauregard sont propriétaires de la ferme Chapeau Melon, située à L'Ange-Gardien, dans la région de l'Outaouais. L'entreprise se spécialise dans les productions serricole et maraîchère biologiques. Soucieux de se démarquer de la concurrence, les propriétaires offrent des produits de niche. Ils cultivent notamment le bébé gingembre, la patate douce et plusieurs variétés de melons, dont le melon carré. Leur succès s'appuie sur une recherche constante d'innovation en vue d'assurer la croissance de leur entreprise.

Citation

« Issus d'un milieu non agricole, ces entrepreneurs déterminés et créatifs ont adopté de nouvelles techniques de production et ont misé sur des cultures peu connues. Leurs investissements leur ont permis d'augmenter leur production année après année, tout en visant une empreinte carbone neutre. Les gagnants ont par ailleurs su faire face aux défis de la conciliation travail-famille. Un véritable exemple de réussite! Le Québec peut être fier de compter sur une relève agricole aussi dynamique et je souhaite un franc succès à M. Biron et à Mme Beauregard dans la poursuite de leurs projets à la ferme Chapeau Melon. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

En 2012, M. Biron et M me Beauregard démarrent les activités de la ferme Chapeau Melon à l'aide de la Plate-forme agricole de L' Ange-Gardien . Plus tard dans l'année, ils font l'acquisition d'une terre de 60 acres. Après quatre ans d'investissements dans les installations de la ferme, ils décident de se consacrer à temps plein à la production maraîchère biologique. Ils demeurent à l'affût des nouveautés dans leur domaine, notamment en matière de fertilisation et de lutte biologique contre les indésirables.

Il s'agit de la cinquième remise du Prix de la relève agricole. Le Prix a été attribué sur la recommandation d'un jury composé d'experts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de représentants d'organisations partenaires et du monde des affaires.

relève agricole. Le Prix a été attribué sur la recommandation d'un jury composé d'experts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de représentants d'organisations partenaires et du monde des affaires. Les conseillères et les conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère étaient disponibles pour accompagner les candidats. Ces personnes-ressources sont également en mesure d'appuyer tout jeune qui a le projet de s'établir en agriculture.

www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve.

