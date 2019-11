Message d'intérêt public - Le public est invité à l'activité « portes ouvertes » du jour du Souvenir à Anciens Combattants Canada (immeuble Daniel-J.-MacDonald)





CHARLOTTETOWN, le 8 nov. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, vous invite à une journée « portes ouvertes » dans l'atrium de l'immeuble Daniel-J.-MacDonald après la tenue de la cérémonie du jour du Souvenir qui aura lieu au cénotaphe de Charlottetown.

En plus de pouvoir admirer des uniformes portés par ceux qui ont servi le Canada au fil des ans, des peintures à l'huile, des répliques de monuments et des drapeaux historiques, les visiteurs pourront découvrir le travail qu'accomplit Anciens Combattants Canada pour servir et commémorer les vétérans du pays et les héros tombés au champ d'honneur.

En cette Semaine des vétérans (du 5 au 11 novembre), le gouvernement du Canada invite les Canadiens à se rassembler pour rendre hommage à tous ceux qui ont servi et qui continuent de servir en temps de guerre, de conflit militaire et de paix, et pour se souvenir d'eux. L'année 2019 marque le 75e anniversaire de la campagne d'Italie, du jour J et de la bataille de Normandie, et de la bataille de l'Escaut pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le 5e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan.

Les Canadiens sont encouragés à découvrir les récits de ceux qui ont servi et qui ont fait des sacrifices pour notre pays dans le cadre de notre campagne Visages de la liberté. Partagez vos réflexions, vos photos ou des souvenirs particuliers sur vos êtres chers et joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux à l'aide des mots-clés #LeCanadasesouvient et #Italie75, ou visitez canada.ca/lecanadasesouvient.

Nous sommes fiers de prendre le temps de reconnaître et d'honorer les vétérans du Canada, et nous continuons de reconnaître leurs efforts en améliorant les services et les avantages offerts aux vétérans, à leurs aidants naturels et à leur famille. Pour en savoir davantage sur la façon dont nous pouvons aider, consultez le site veterans.gc.ca/fra/services.

Lieu : Immeuble Daniel-J.-MacDonald (atrium)

161, rue Grafton

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Date : Lundi 11 novembre 2019

Heure : De 11 h 30 à 13 h HNE

SOURCE Anciens Combattants Canada

