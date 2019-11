La troisième édition du gala du Défi des p'tits chefs réunit de jeunes cuistots des quatre coins du pays





TORONTO, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Inspirée par ses racines syriennes et habitée par une passion pour la cuisine que ses grands-mères lui ont transmise, la jeune Mila, du Repaire jeunesse Dawson, a choisi de soumettre sa recette de houmous santé et chips de betteraves au concours de recettes pancanadien Défi des p'tits chefs. Et elle fait partie des 26 grands gagnants de la compétition, sélectionnés parmi plusieurs centaines de candidats de partout au pays.

Dans le cadre du concours, nous avons invité les enfants âgés de 7 à 13 ans de tout le pays à partager leur intérêt pour la cuisine en nous soumettant des recettes santé et originales, qui reflètent leur culture. Les 26 gagnants, représentant toutes les provinces et deux territoires, s'envoleront vers Toronto pour assister au grand gala annuel Défi des p'tits chefs, lors duquel ils auront la chance de présenter leurs recettes, de rencontrer des personnalités canadiennes de renom, mais surtout, de célébrer tous ensemble une passion qui les unit : la cuisine.

Le gala, animé par Spencer Litzinger et Duhin Nanda de YTV, se tiendra à l'hôtel OMNI King Edward, le dimanche 10 novembre. Julie Dabrusin, députée de Toronto-Danforth; Lisa Battistelli, directrice générale de la Fondation pour les enfants le Choix du Président; Owen Charters, président-directeur général de Repaires jeunesse du Canada, et Cheryl Fullerton, vice-présidente exécutive des ressources humaines et des communications de Corus Entertainment, ont d'ailleurs confirmé leur présence.

Les 26 délicieuses recettes, dont un pouding chômeur aux framboises, une salade de pommes de terre et une salsa à la pêche, se retrouveront toutes dans le volume 3 du livre Défi des p'tits chefs - les recettes, qui paraîtra aux Éditions Cardinal à la fin du mois de novembre.



Le concours national de recettes a été mis sur pied dans le but de faire connaître le programme Défi des p'tits chefs, offert dans de nombreux Repaires jeunesse à travers le pays. Bénéficiant d'un appui généreux de la Fondation pour les enfants le Choix du Président et du gouvernement du Canada, le programme d'une durée de huit semaines a pour principaux objectifs :



D'enseigner aux enfants de 7 à 12 ans les techniques de base en cuisine

De les encourager à faire des choix sains en matière d'alimentation

D'outiller les parents et les familles pour qu'ils puissent planifier, préparer et cuisiner des repas et collations santé

De favoriser le maintien de saines habitudes de vie

À ce jour, 80 pour cent des Repaires jeunesse à travers le Canada ont offert le programme, et les résultats sont concluants; 68 pour cent des participants ont affirmé avoir cuisiné une nouvelle recette à la maison, tandis que tous ont indiqué être plus enclins à essayer de nouveaux aliments ou des aliments plus sains.

La Fondation pour les enfants le Choix du Président est le contributeur alimentaire annuel le plus important de Repaires jeunesse du Canada. En plus du Défi des p'tits chefs, la Fondation pour les enfants le Choix du Président soutient Besoins essentiels, avenirs meilleurs; l'Initiative Sac à dos et Un été sans faim. Grâce à ces quatre programmes, les 200 000 membres des Repaires jeunesse mangent bien et s'épanouissent toute l'année durant.

« On est tellement fiers de collaborer au Défi des p'tits chefs. C'est une formidable initiative qui donne à une génération entière de p'tits chefs les outils et les compétences nécessaires pour cuisiner des plats nutritifs et délicieux pour eux-mêmes et pour leur famille », explique Lisa Battistelli, directrice générale de la Fondation pour les enfants le Choix du Président. « Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir plus sain pour les enfants en les éduquant et en les aidant à développer leurs compétences nutritionnelles par le biais d'activités où la saine alimentation est au centre de l'apprentissage, du développement de la confiance en soi, de la créativité et des interactions sociales. »

« Grâce à nos formidables partenaires, le Défi des p'tits chefs prend de l'ampleur année après année », souligne Owen Charters, président-directeur général de Repaires jeunesse du Canada. « Dans nos Repaires jeunesse, on constate quotidiennement que d'enseigner aux enfants à cuisiner et à adopter de saines habitudes de vie dès leur plus jeune âge a un impact significatif qui perdure à l'âge adulte. Amener le Défi des p'tits chefs dans un plus grand nombre de communautés, par le biais de nos Repaires jeunesse, mais également grâce au concours de recettes, c'est notre façon de contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et à bâtir un Canada plus sain pour tous. »

Le Défi des p'tits chefs, c'est aussi un site web entièrement gratuit et accessible au public (defidespetitschefs.ca), créé par Corus Entertainment et qui propose des jeux, des vidéos, des conseils pour bien manger, des faits amusants sur la cuisine, des recettes, et bien plus.

« Corus et YTV sont fiers d'appuyer le Défi des p'tits chefs et son concours national de recettes », affirme Cheryl Fullerton, vice-présidente exécutive des ressources humaines et des communications de Corus Entertainment. « Non seulement cette initiative outille-t-elle les enfants pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix alimentaires, mais elle donne aussi l'occasion à de jeunes artistes culinaires de célébrer tous ensemble et de partager des plats diversifiés et uniques sur le plan culturel. »

Le Défi des p'tits chefs est issu d'un partenariat entre la Fondation pour les enfants le Choix du Président, Corus Entertainment et Repaires jeunesse du Canada, et bénéficie d'un généreux soutien financier du gouvernement du Canada.

