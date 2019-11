DENSO commandite la WE19 pour rencontrer des femmes ingénieures de partout dans le monde





- Le fournisseur de mobilité sera à la plus grande foire d'emplois et la plus importante conférence sur la planète de femmes ingénieures pour faire valoir les occasions de carrières STEM qu'offre DENSO -

SOUTHFIELD, Michigan, 8 novembre 2019 /CNW/ - DENSO, le deuxième plus grand fournisseur international du secteur de la mobilité, est fier de commanditer la WE19, la plus grande foire d'emplois et la plus importante conférence au monde de femmes ingénieures et technologues qu'organise chaque année la Society for Women Engineers (SWE). Cette année, l'événement se tiendra à Anaheim, en Californie, du 7 au 9 novembre, au Anaheim Convention Center. Il rassemblera plus de 14 000 femmes ingénieures de partout dans le monde qui focalisent sur de nouvelles occasions de carrière, sur le perfectionnement professionnel et sur le réseautage.

À l'occasion de la WE19, DENSO rencontrera des candidates potentielles en vue d'embaucher 40 personnes à titre de collaboratrices, de stagiaires et d'employées à temps plein partout en Amérique du Nord. Des postes sont offerts dans les domaines suivants : produits électroniques corporels; régulation du climat; recherche et développement; ingénierie des procédés; conception de machines; chauffage, ventilation et conditionnement d'air; ingénierie de production; et conception d'essais.

Les participantes à la WE19 souhaitant rencontrer DENSO sur place dans le cadre d'une entrevue peuvent s'inscrire ici afin de permettre l'étude de leur candidature. DENSO invite toutes les candidates intéressées à visiter son kiosque (no 409) pour rencontrer les représentants de l'entreprise, y compris ceux du Centre nord-américain d'innovation de production (North American Production Innovation Center) et du Centre nord-américain de recherche et d'ingénierie (North American Research and Engineering Center), pour en apprendre plus sur la vision à long terme de la société, sur les occasions de carrières enlevantes et sur les initiatives de diversité et d'intégration (D et I). Les personnes qui ne seront pas à Anaheim pour l'événement peuvent tout de même postuler à un poste vacant à DENSO en visitant le densocareers.com.

« Participer à la WE19 nous aide à accroître la diversité des talents et des antécédents de notre main-d'oeuvre, une priorité absolue à DENSO qui nous tiendra à l'avant-garde de l'innovation », affirme Denise Carlson, vice-présidente du Centre nord-américain d'innovation de production de DENSO et directrice générale de la diversité et de l'intégration (D et I). « Grâce à la diversité et à l'intégration, nous pouvons élargir nos perspectives, repousser les limites de l'ingénierie, et créer des technologies visionnaires pour l'automobile et la fabrication qui transformeront la mobilité. »

Le deuxième pilier de DENSO accorde une importance accrue à la création d'un milieu de travail plus diversifié, plus inclusif et plus collaboratif alors que la société façonne l'avenir du transport. La WE19 permet à DENSO de rencontrer les meilleures ressources talentueuses qui peuvent contribuer au développement de ses solutions matérielles et logicielles dans les domaines de la connectivité, de la conduite automatisée, de la mobilité partagée et de l'électrification. DENSO emploie actuellement des milliers d'ingénieurs qui créent des produits et des technologies qui aident à sauver des vies, rendent les voitures plus efficaces et protègent la planète.

« On ne s'ennuie jamais au sein d'une entreprise qui cherche constamment de nouvelles manières de soutenir ses employés et d'apporter davantage de valeur à sa clientèle », déclare Stacy Gallucci, cadre supérieure affectée aux ressources humaines, à l'acquisition des talents, à la diversité et à l'intégration pour l'Amérique du Nord à DENSO. « Nos ressources humaines sont essentielles. C'est d'ailleurs le talent, la collaboration et la créativité qu'elles insufflent au lieu d'exercice chaque jour qui fait de DENSO un excellent milieu de travail. »

En plus du recrutement, la WE19 est l'endroit idéal pour échanger sur les pratiques d'excellence. Le vendredi 8 novembre, de 12 h 45 à 13 h 45 HNP, dans la salle ACC 304CD, Teresa Hansen, de DENSO, qui dirige une division IdO au centre de production thermique de l'installation établie à Battle Creek, au Michigan, animera une séance éducative intitulée « Winning Strategies to Implement Disruptive and Emerging Technologies in Manufacturing » (stratégies gagnantes pour implanter des technologies révolutionnaires et émergentes dans le secteur manufacturier). Pendant cette séance, elle abordera les occasions qu'apporte l'IdO dans le secteur manufacturier et les stratégies permettant de surmonter les obstacles à l'implantation.

Fondée en 1950, la SWE s'est donné la mission de permettre aux femmes d'atteindre leur plein potentiel professionnel en tant qu'ingénieures et leaders, de promouvoir l'image des professions d'ingénierie et de technologie pour améliorer la qualité de vie, et de démontrer la valeur de la diversité et de l'intégration. Aujourd'hui, elle compte plus de 40 000 membres.

« La SWE est heureuse que DENSO soit membre du conseil des entreprises partenaires, et aussi commanditaire et exposant à la WE19. La WE19 ouvrira bien des portes pour les femmes travaillant en ingénierie et dans le domaine de la technologie. Les étudiantes et les professionnelles pourront tisser des liens et rencontrer des organisations qu'elles ne pourraient pas autrement », déclare Karen Horting, directrice générale et chef de la direction à la SWE. « Nous remercions DENSO et l'ensemble de nos alliés d'avoir permis la tenue de la WE19. »

À propos de DENSO

DENSO est un fournisseur international du secteur de la mobilité qui développe des technologies et des composants de pointe pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles de véhicules automobiles présents sur les routes, et dont le chiffre d'affaires s'élève à 48,3 milliards de dollars. Spécialiste de la fabrication, DENSO investit dans ses 221 installations réparties dans 35 pays pour produire des systèmes thermiques, motopropulseurs, électroniques, de mobilité et d'électrification, créant ainsi des emplois qui transforment directement la façon de se déplacer dans le monde entier. Ses quelque 170 000 employés pavent la voie vers un avenir où la mobilité facilite la vie des gens, élimine les accidents de la route et préserve l'environnement. DENSO, dont le siège social mondial est situé à Kariya, au Japon, a investi 9,3 pour cent de ses recettes internationales consolidées dans la recherche et le développement au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Pour obtenir plus d'information sur la société multinationale DENSO, visitez le https://www.denso.com/global.

En Amérique du Nord, DENSO a établi son siège social à Southfield, au Michigan. La société emploie plus de 27 000 ingénieurs, chercheurs et ouvriers qualifiés dans ses 51 installations situées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Seulement aux États-Unis, DENSO compte plus de 17 700 employés répartis dans 14 États (et le District de Columbia) et 41 établissements. En Amérique du Nord, l'entreprise a enregistré 10,9 milliards de dollars de ventes consolidées au cours de l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2019. DENSO est déterminée à promouvoir la diversité et l'intégration en son sein et au-delà de celui-ci, un principe qui rassemble des perspectives uniques, renforce l'innovation et fait avancer DENSO. Joignez-vous à notre équipe pour réinventer la mobilité de la planète ainsi que votre carrière : www.densocareers.com. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://www.denso.com/us-ca/en/.

À propos de la SWE

Fondée en 1950, la Society of Women Engineers (SWE) est le plus important organe de promotion et catalyseur de changement pour les femmes de l'ingénierie et de la technologie dans le monde. Offrant des services et de la formation, l'organisme à but non lucratif est le maître d'oeuvre qui présente l'ingénierie comme une aspiration professionnelle hautement souhaitable chez les femmes. Pour veiller à ce que les membres de la SWE atteignent leur plein potentiel en tant qu'ingénieures et leaders, la Society propose des occasions uniques de réseautage et de perfectionnement professionnel, influence les politiques publiques, et assure la reconnaissance des réussites et des contributions des femmes ingénieures qui changent le cours d'une vie. À titre de championne de la diversité, la SWE permet aux femmes de réussir leurs vies personnelle et professionnelle et de faire avancer leur carrière. Pour en savoir plus à propos de la Society, veuillez visiter le www.swe.org ou téléphonez au 312.596.5223.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/90198/denso_international_logo.jpg

SOURCE DENSO

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 11:54 et diffusé par :