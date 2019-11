Phyllis Sadoway et Sylvain Bruneau remportent les grands prix nationaux pour entraîneurs au Gala des prix du leadership sportif Petro-Canada 2019





Ces prix récompensent la contribution de toute une vie de Mme Sadoway à la ringuette et celle de M. Bruneau à la victoire historique de Bianca Andreescu aux Internationaux de tennis des États-Unis

RICHMOND, Colombie-Britannique, 08 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce soir, lors du Gala des prix du leadership sportif Petro-CanadaMC, l'Association canadienne des entraîneursMC (ACE) rendra hommage à l'entraîneure de ringuette de longue date Phyllis Sadoway, EPA®, et à l'entraîneur de Tennis Canada Sylvain Bruneau, EPA, pour leurs réalisations exceptionnelles.



Présenté par l'ACE en partenariat avec Petro-Canada, une entreprise de Suncor, ce gala annuel récompense les entraîneurs qui illustrent les valeurs et les compétences du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et leur influence positive dans le secteur du sport au Canada. Le Gala se tiendra à l'hôtel Sheraton Vancouver Airport à Richmond, en Colombie-Britannique, dans le cadre de la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif, la conférence annuelle pour les entraîneurs, les chercheurs, les administrateurs et les cadres du milieu sportif au Canada.

Phyllis Sadoway : frayer la voie en ringuette

Depuis plus de 35 ans, Mme Sadoway est une pionnière de la ringuette en tant qu'athlète, entraîneure, évaluatrice, bénévole, organisatrice d'événements, administratrice et mentore. Son engagement envers le développement de ce sport a mené à la création de nouveaux ateliers du PNCE pour la ringuette et à la mise sur pied du programme Ringette Alberta Cup destiné aux participants des Jeux d'hiver du Canada. Elle a donné plus de 150 cours en tant que formatrice de responsables du développement des entraîneurs de ringuette du PNCE et a occupé le poste d'entraîneure adjointe d'Équipe Alberta lors du Championnat mondial de 1996 et d'Équipe Canada lors du Championnat mondial de 2002.

Sylvain Bruneau : maître stratège et source de motivation

En plus de 35 ans de carrière, M. Bruneau est devenu un élément essentiel du programme national d'entraînement des joueuses de tennis au Canada. M. Bruneau, dont le style d'entraînement est décrit comme calme, tactique et passionné, favorise un dialogue constructif avec ses joueuses et les encourage à atteindre leur plein potentiel. Son acuité en tant qu'entraîneur, son sens développé de la stratégie et sa capacité de motivation lui ont valu une renommée mondiale lorsqu'il a mené Bianca Andreescu, de Thornhill, en Ontario, vers son premier tournoi du Grand Chelem aux Internationaux de tennis des États-Unis 2019 en septembre; une première pour tout athlète du Canada.

Les autres entraîneurs qui seront récompensés au cours du Gala sont la chevronnée Kathy Brook, EPA, responsable du développement des entraîneurs du PNCE, de Waterloo en Ontario, et l'Association canadienne de crosse, qui reçoivent respectivement le Prix national du responsable du développement des entraîneurs du PNCE et le Prix Sheila Robertson.

« Les compétences de nos entraîneurs en 2019 se sont reflétées dans les performances exceptionnelles de nos athlètes sur la scène mondiale », a affirmé Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l'ACE. « Les meilleurs entraîneurs du Canada développent chez nos athlètes la résilience nécessaire pour surmonter les défis et réussir au plus haut niveau de la compétition. Nos entraîneurs sont les enseignants et les mentors qui inspirent nos athlètes à livrer des performances parmi les meilleures au monde, lesquelles constituent une source de fierté pour le pays. »

Prix Geoff Gowan pour l'ensemble des réalisations : Phyllis Sadoway, EPA, Ringuette Canada (Smoky Lake, AB)

Le Prix Geoff Gowan pour l'ensemble des réalisations souligne le dévouement de toute une vie à l'entraînement et à la formation des entraîneurs. Il est décerné à une personne qui a présenté une image publique positive du métier et mis en valeur le rôle des entraîneurs auprès de la population canadienne, en plus d'être un modèle pour les futures générations d'entraîneurs. Le prix a été créé en 1996 en l'honneur de l'ancien président de l'ACE, Geoffrey Gowan, C. M., Ph. D. Le trophée est exposé au Panthéon des sports canadiens, à Calgary, où le lauréat sera mis en vedette pendant l'année. Les précédents récipiendaires comprennent, entre autres, l'entraîneure de patinage artistique Manon Perrault, EPA, et l'entraîneur de plongeon Dany Boulanger.

« MmeSadoway a contribué de façon monumentale à la croissance de la ringuette au Canada », a déclaré Paul Carson, président du conseil d'administration de l'ACE. « Son amour du sport et son dévouement à la formation de ses entraîneurs ont laissé une marque indélébile sur toute la communauté de la ringuette. Sa facilité à communiquer avec les athlètes et les entraîneurs est légendaire. En obtenant son diplôme avancé en entraînement du PNCE, après avoir été intronisée au Temple de la renommée de Ringuette Canada, elle nous a montré la véritable signification de l'apprentissage continu. C'est un honneur pour nous de remettre à MmeSadoway le Prix Geoff Gowan pour l'ensemble des réalisations. »

« Je suis à la fois honorée et touchée de recevoir ce prix », a dit Mme Sadoway. « Je suis choyé de faire partie d'un groupe d'entraîneurs aussi prestigieux. À mon avis, un bon entraînement ne se résume pas au développement du talent sportif; il implique également la transmission de valeurs positives qui guident l'athlète vers de nouveaux sommets, sur la patinoire et en dehors de celle-ci. Je pense aussi que les bons entraîneurs ne cessent jamais d'apprendre, non seulement pour se tenir au courant des nouvelles techniques d'entraînement, mais aussi pour remettre en question leurs propres perceptions et acquérir de nouvelles connaissances.

Entraîner a été un grand plaisir dans ma vie et je remercie chacun des athlètes, administrateurs, parents et bénévoles que j'ai rencontrés dans le cadre de ma carrière. Je remercie également Ringuette Canada d'avoir proposé ma nomination. »

Prix Jack Donohue Entraîneur de l'année : Sylvain Bruneau, EPA, Tennis Canada (Repentigny, QC)

Le Prix Jack Donohue « Entraîneur de l'année » reconnaît la contribution exceptionnelle d'un entraîneur canadien qui incarne l'honnêteté, l'intégrité, l'attitude positive et l'amour du sport et qui a démontré les valeurs d'excellence dans l'entraînement, de développement perpétuel et d'apprentissage continu. De plus, le lauréat enseigne à ses athlètes à valoriser la vie, ses expériences et la passion de jouer pour son pays. En tant que membre fondateur de l'Association canadienne des entraîneurs nationaux, Jack Donohue s'est dévoué à la profession d'entraîneur et a fait preuve d'attention et de souci envers ses collègues. Les précédents récipiendaires comprennent, entre autres, l'entraîneur de ski acrobatique Rob Kober, EPA, et l'entraîneur actuel de l'équipe nationale masculine de soccer John Herdman.

« L'intégrité de M. Bureau, sa compétitivité et son engagement envers ses athlètes sont tous légendaires », a déclaré Mme Lafrenière. « Son efficacité en tant qu'entraîneur était évidente en septembre alors que Bianca Andreescu est devenue la première athlète canadienne à remporter un tournoi du Grand Chelem. M. Bruneau a développé chez Andreescu la résilience et l'audace dont elle avait besoin pour affronter la meilleure femme ayant jamais joué au tennis, et la vaincre. »

« C'est un grand honneur pour moi d'être choisi pour ce prix », a affirmé M. Bruneau. « Je crois que c'est le travail de l'entraîneur de canaliser la motivation et les émotions de ses athlètes pour leur permettre de se surpasser sur le plan physique. Je me considère chanceux d'avoir pu aider des athlètes à atteindre des niveaux de performances plus élevés que ce qu'ils s'en croyaient capable. Il faut aussi dire que, même si le tennis est un sport individuel, il faut une équipe pour former un champion. Je remercie tout particulièrement mes collègues entraîneurs, à qui le succès revient aussi, ainsi que l'équipe de Tennis Canada pour son soutien continu. »

Prix national du responsable du développement des entraîneurs du PNCE : Kathy Brook, EPA, Coaches Association of Ontario (Waterloo, ON)

Remis pour la première fois en 2012, le Prix du responsable du développement des entraîneurs du PNCE rend hommage à une personne exceptionnelle qui a déployé des efforts remarquables au sein de sa collectivité pour assurer la formation et la certification d'entraîneurs dans le cadre du PNCE. Le lauréat incarne « la crème de la crème » des personnes-ressources et des évaluateurs du PNCE partout au Canada. Les précédents récipiendaires comprennent, entre autres, le formateur de responsables du développement des entraîneurs du PNCE Greg Henhawk, du clan de l'Ours de la bande Six Nations of the Grand River, et le conférencier principal de la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 2019 le Dr Andy Van Neutegem.

« Mme Brook a démontré un engagement constant envers l'excellence dans son approche en tant que responsable du développement des entraîneurs », a affirmé Mme Lafrenière. « Elle cherche toujours à améliorer la façon d'offrir et d'animer le Programme national de certification des entraîneurs afin que les entraîneurs puissent à leur tour mieux soutenir leurs athlètes et leurs participants. Elle est l'un des principaux architectes de notre politique sur les responsables du développement du PNCE et a formé des centaines de responsables du développement des entraîneurs qui travaillent maintenant dans tout le pays. Son dévouement et son attention envers les entraîneurs sont une source d'inspiration. »

« Je suis flattée de recevoir ce prix », a dit Mme Brook. « Entraîner et enseigner sont les deux passions de ma vie et j'ai eu la chance de les combiner dans ma carrière. Les entraîneurs ont la possibilité de proposer aux athlètes des expériences d'épanouissement et d'apprentissage positives et sûres, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. Je suis très chanceuse de pouvoir travailler avec autant d'entraîneurs et de responsables du développement des entraîneurs dévoués qui contribuent à améliorer notre système sportif et nos écoles. Je suis vraiment touchée par cet honneur et je souhaite remercier la Coaches Association of Ontario et Canada Basketball pour leur soutien. »

Prix Sheila Robertson : Association canadienne de crosse (Ottawa, ON)

Le Prix Sheila Robertson reconnaît la contribution exceptionnelle d'un organisme national de sport (ONS) ou d'un organisme de services multisports (OSM) à la formation, à la reconnaissance et au perfectionnement professionnel des entraîneurs. L'ACE présente le Prix annuellement à un ONS ou à un OSM qui démontre constamment la valeur des entraîneurs auprès de son public interne et externe, dans le cadre de son mandat et de ses activités de communication tout au long de l'année. Les organisations sportives qui ont reçu ce prix au cours des dernières années comprennent, entre autres, Tennis Canada, Baseball Canada et viaSport British Columbia.

« L'Association canadienne de crosse est fière de recevoir ce prix et d'être reconnue par l'Association canadienne des entraîneurs pour son travail dans la formation des entraîneurs », a déclaré le président de l'Association canadienne de crosse, Joey Harris. « En 2018, nous nous sommes engagés à renforcer notre programme de développement des entraîneurs pour améliorer l'expérience des entraîneurs et des joueurs à tous les niveaux de notre sport et nous commençons à voir les résultats positifs de nos actions. Grâce aux directives et aux conseils de Brian Baxter, directeur du développement au pays, et de James Buhlman, coordonnateur de programme, et la collaboration de nos associations membres, nous avons investi dans nos programmes de communication afin de transmettre plus efficacement les renseignements à nos entraîneurs, à nos équipes et à nos joueurs. Enfin, nous avons intensifié nos efforts pour augmenter la participation des femmes, des nouveaux citoyens canadiens, des Autochtones et des personnes âgées à toutes nos activités. Nous sommes reconnaissants à l'ACE d'avoir reconnu nos efforts. Je remercie également mes collègues du conseil d'administration et Bruce Paton, arbitre en chef de crosse en enclos, d'avoir soumis notre candidature. »

Prix d'excellence Petro-Canada aux entraîneurs

Petro-Canada a récompensé 82 entraîneurs de 30 sports différents avec ses prix annuels d'excellence aux entraîneurs. Ces prix prestigieux rendent hommage aux entraîneurs dont les athlètes ont remporté une médaille aux championnats du monde, aux Jeux olympiques et paralympiques et aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux. Depuis 1986, Petro-Canada a décerné ce prix à 1 236 entraîneurs.

« Derrière chaque athlète qui réussit sous les projecteurs se cache un entraîneur qui préfère rester dans les coulisses », a affirmé Kristina Schaefer, directrice, Développement de la marque Petro-Canada, Suncor. « Ces entraîneurs méritent d'être reconnus pour leur engagement envers leurs athlètes, leur dévouement envers la compétition sportive et le respect des normes les plus élevées en matière de comportement éthique. Un grand merci aux entraîneurs. Félicitations à tous ceux qui ont été mis à l'honneur lors du Gala de cette année. »

Voici les récipiendaires du Prix d'excellence Petro-Canada aux entraîneurs 2019.

Colombie-Britannique Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Vladimir Lashin Gymnastique Canada Shallon Olsen Marc McDonell Freestyle Canada Noah Bowman David McKay, EPA Wrestling Canada Lutte Justina Di Stasio Sean Nugent Freestyle Canada Mikaël Kingsbury Trennon Paynter, EPA Freestyle Canada Cassie Sharpe Dave Thompson Rowing Canada Aviron Hillary Janssens, Caileigh Filmer John Wetzstein Rowing Canada Aviron Jeremy Hall, Kyle Fredrickson, Andrew Todd Richard Wooles, EPA Cycling Canada Cyclisme Ross Wilson Peter De Marchi Olympiques spéciaux Canada (athlétisme) Arianna Philips, April Armstrong, Stephane Piccinin, Jessica Larivée George Maclagan Olympiques spéciaux Canada (dynamophilie) Michael Bandler, Christine Sullivan Jennifer Mousley Olympiques spéciaux Canada (natation) John Tinney, Connor Mahoney, Julia Longo Tom Norton Olympiques spéciaux Canada (athlétisme) Malcolm Borsoi, équipe de relais Équipe Canada David Wilkinson Olympiques spéciaux Canada (boccia) Ava Williams, Neil MacDonald, Kerry Lane, Philip Bialk John Stuart Softball Canada Équipe Canada (hommes) Ron Jacks, EPA Natation Canada Eric Hedlin





Thomas Johnson, EPA Natation Canada Emily Overholt Jordan Williams Alpine Canada Alpin Marielle Thompson Carolyn Murray, EPA Triathlon Canada Stefan Daniel, Jessica Tuomela Sead Causevic, EPA Alpine Canada Alpin Kevin Drury Steve Bush, EPA Ski nautique et planche Canada Équipe Canada Alberta Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe John Dunn, EPA Curling Canada Équipe Canada (hommes) Heather Fidyk, EPA Karaté Canada Natalie Olson, Patricia Wright John Jaques, EPA Nordiq Canada Mark Arendz Robin McKeever, EPA Nordiq Canada Colin Cameron, Brian McKeever Paul Ragusa, EPA Wrestling Canada Lutte Danielle Lappage, Erica Wiebe Pat Enns Olympiques spéciaux Canada (jeu de 10 quilles) Darbe Cunningham, Crystal Cochrane, Esther Auger, Dawn Rieben Maria Powell Olympiques spéciaux Canada (athlétisme)



Addison Czaya-Wooly, Julien Cardinal-Moffett, Audrey Vincent, Gabriel Dupuy, Maxime Duguay Paul Birmingham, EPA Natation Canada Emma O'Croinin Mark Newton Alpine Canada Alpin Alana Ramsay Stanley Hayer Alpine Canada Alpin Brady Leman Saskatchewan Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Adam Burwell, EPA Canada Snowboard Mark McMorris Jackie Powell Olympiques spéciaux Canada (natation) Michael Qing, Colby Kosteniuk, Tianna Zimmerman, Jordan MacLeod









Manitoba Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Remmelt Eldering Patinage de vitesse Canada Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin Jae Park Taekwondo Canada Skylar Park Jeff Stoughton, EPA Curling Canada Jocelyn Peterman, Brett Gallant (double mixte) Melissa Diamond Olympiques spéciaux Canada (natation) Bobbi-Lynn Cleland, Ernest Chua, Genevieve Verge, Christopher Strus Cole Grant Ski nautique et planche Canada Équipe Canada

Ontario Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Marty Calder, EPA Wrestling Canada Lutte Diana Weicker Elena Davydova Gymnastique Canada Anne-Marie Padurariu Phil Marshall, EPA Rowing Canada Aviron Équipe Canada (huit féminin) David Ross, EPA Gymnastique Canada Rosannagh MacLennan, Équipe Canada Earl Sobotkiewicz Fédération canadienne des dix-quilles Double masculin, Équipe Canada (hommes), Mitch Hupe Denis Vachon, EPA Gymnastique Canada Équipe Canada (concours par équipe) Jennifer Andrade Olympiques spéciaux Canada (soccer) Équipe Canada Shelby Best-Miller Olympiques spéciaux Canada (soccer) Équipe Canada Duane Carson Olympiques spéciaux Canada (natation) Gordon Michie, Emily MacTavish Rebecca Cuff Olympiques spéciaux Canada (athlétisme) Desiree Allen, Joe Covaci, Kristy Alford, Peter Snider Glenn Cundari Olympiques spéciaux Canada (golf) Tessa Trojan, Erin Thom, Krista Stockman, Kyle Koopman, Kyle Grummett, Richard Buck, Emma Bittorf Donna Edwards Olympiques spéciaux Canada (gymnastique rythmique) Julia Kostecki et l'équipe OS Canada d'exercice au sol Camille Gardiner Olympiques spéciaux Canada (basketball) Équipe Canada (hommes) Stephen Johnson Olympiques spéciaux Canada (basketball)



Équipe Canada (hommes) Neil Lewis Olympiques spéciaux Canada (soccer) Équipe Canada Wayne Meyers Olympiques spéciaux Canada (basketball) Équipe Canada Rebecca Norton Olympiques spéciaux Canada (jeu de 10 quilles) Jennifer Allen, Todd Courrier, Richard Dolan, Lisa McDermott Linda Kiefer, EPA Natation Canada Kylie Masse David White Alpine Canada Alpin Kurt Oatway Ben Titley, EPA Natation Canada Équipe Canada (relais 4X100 m nage libre féminin, relais 4X200 m nage libre féminin, relais 4X100 m nage libre féminin) Byron MacDonald, EPA Natation Canada Kylie Masse Matthew Rini, EPA Ski nautique et planche Canada Équipe Canada Tonya Verbeek, EPA Wrestling Canada Lutte Diana Weicker, Danielle Lappage, Justina Di Stasio, Erica Wiebe







Québec Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Éric Bédard Patinage de vitesse Canada Samuel Girard Frédéric Blackburn, EPA Patinage de vitesse Canada Kim Boutin, Équipe Canada (relais 3000 m féminin) Jean-François Cusson Freestyle Canada Alex Beaulieu-Marchand Michel Hamelin, EPA Freestyle Canada Mikaël Kingsbury Gregor Jelonek, EPA Patinage de vitesse Canada Antoine Gélinas-Beaulieu Karina Kosko, EPA Gymnastique Canada Rosannagh MacLennan, Sarah Milette, Équipe Canada Sasha Mehmedovic Judo Canada Christa Deguchi Guillaume Plourde, EPA Cycling Canada Cyclisme Tristen Chernove Céline Gélinas Olympiques spéciaux Canada (jeu de 10 quilles) Mark Mengersen, Linda Renner, Barry Green, Manon Cliche Michel Guay Olympiques spéciaux Canada (natation) Sara Jane Daigle, Andréanne Patry-Landry, Connor Bissett Mario Inkel Olympiques spéciaux Canada (jeu de 10 quilles) Patrick Reid, Brody Hill, Mitchell MacDonald, Jason Gordy Aaron Dziver, EPA Diving Canada Plongeon François Imbeau-Dulac, Jennifer Abel Cesar Henderson, EPA Diving Canada Plongeon Mélissa Citrini-Beaulieu, Jennifer Abel Arturo Miranda, EPA Diving Canada Plongeon Jennifer Abel, François Imbeau-Dulac, Mélissa Critini-Beaulieu Jean-Sébastien Labrie, EPA Alpine Canada Alpin Frédérique Turgeon

Nouvelle-Écosse Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Maura Hunter Olympiques spéciaux Canada (natation) Roy Paynter, Jesse Canney, Kelsey Wyse Ursula Hynes Olympiques spéciaux Canada (gymnastique rythmique) Annick Léger, Amber Harriman, Kimana Mar Ross MacIntosh Olympiques spéciaux Canada (dynamophilie) André Goulet, Paul Perrault, Josée Seguin David Zilberman Wrestling Canada Lutte Diana Weicker, Danielle Lappage, Justina Di Stasio, Erica Wiebe







Nouveau-Brunswick Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Jason Agnew Olympiques spéciaux Canada (athlétisme) Regan Hofley, Michael Guyton, Patti Connors Terre-Neuve-et-Labrador Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Rosemary Ryan Olympiques spéciaux Canada (athlétisme) Eva Bell, Peter Hynes, Kristina Richard Territoires du Nord-Ouest Entraîneur ou entraîneure Organisme national de sport Athlète/équipe Todd Hays Bobsleigh Canada Skeleton Équipe Canada (bob à 2 hommes, bob à 2 femmes, bob à 4 hommes)

De plus amples renseignements sur les récipiendaires sont disponibles sur la page Prix et reconnaissance du site Web de l'ACE, coach.ca . Suivez le mot-clic #SLS19 sur Twitter et Instagram pour voir les photos de la soirée.

À propos de l'Association canadienne des entraîneurs

L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) rallie divers intervenants et partenaires autour de sa mission de formation et de certification des entraîneurs, dans le but ultime d'étendre leur influence. Les programmes de l'ACE visent à développer les compétences et les connaissances des entraîneurs, à promouvoir l'adoption de comportements éthiques et d'attitudes positives et à accroître leur reconnaissance professionnelle. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.coach.ca ou suivez l'ACE sur Facebook , Twitter ou Instagram .

À propos de Suncor



Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-CanadaMC, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de vente en gros Petro-PassMC à l'échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 30 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour plus d'information, visitez petro-canada.ca/ .

